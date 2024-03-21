彰化捐血摸彩抽3部電視 重賞吸引逾400人挽袖

民間社團舉辦捐血活動都有贈品或摸彩品獎勵捐血人，禮品少見電視，彰化縣溪湖金玉湖獅子會今主辦捐血活動，摸彩品最大獎是3部電視，事前宣傳加上大手筆送禮品，讓愛心民眾更有熱血，午後已捐血逾400袋，績效頗佳。

溪湖金玉湖獅子會捐血活動得到台灣獅聯合總會、埔心鄉救國團委會支持，在溪湖糖廠停車場舉辦，金玉湖女獅友捐血前後都表演舞蹈，活力十足，很多捐血民眾見狀都誇「真勇！」

根據台中捐血中心統計，台中、彰化、雲林、南投每天需1800袋血液供應醫療用血，30歲以下捐血人最近兩年減少，占比約21.22%，30歲至50歲捐血人數穩定，占比約29%，50歲至60歲約10.6%，可見30歲以上仍是捐血主力群。

台灣獅聯合總會總會長陳木村說，全台近日鬧血，金玉湖獅子會長陳麗秋、創會長縣議員陳玉姬等人籌辦捐血活動，常言道「捐血一袋，救人一命。」希望民間社團能盡棉薄之力。

縣議員陳玉姬也說，捐血自助助人好處多，她和會員籌募禮品鼓勵捐血，會長陳麗秋、副會長劉姵岑、活動主委張碧珍各捐一部電視，會員及善心人士捐兩輛自行車、10個紅包、各式小家電及日用品約450分，外加營養補給茶葉蛋、基本禮衛生紙一袋，讓捐血人愛心得到滿滿回饋。

台中捐血中心指出，前一陣子確實缺血，經大力宣導，中彰雲投血液庫存量約有9天，屬平穩狀態，但仍須民眾定期和持續捐血，而且往下扎根，養成定期捐血的觀念，才不致有血液不足供應的狀況。