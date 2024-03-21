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鹿港市區受淹水之苦 彰縣府找到原因！投逾4千萬元新設箱涵分流

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港部分區域排水設施老舊，暴雨一來容易造成淹水，縣府投入經費南分圳(埔崙里)新建箱涵，配合舊箱涵進行分流，工程預計年底完工。記者林敬家／攝影
彰化鹿港部分區域排水設施老舊，暴雨一來容易造成淹水，縣府投入經費南分圳(埔崙里)新建箱涵，配合舊箱涵進行分流，工程預計年底完工。記者林敬家／攝影

彰化鹿港部分區域排水設施老舊，暴雨一來容易造成淹水，縣府投入經費南分圳(埔崙里)新建箱涵，配合舊箱涵進行分流，工程預計年底完工，彰化縣長王惠美今到場考察指出，過去因箱涵束縮，2021年及2023年豪雨造成永安里民權路、復興路及鹿東路附近淹水，新建箱涵將有助改善。

縣府水資處說，南分圳排水為鹿港鎮埔崙里、永安里等地區主要區域排水，南分圳排水建國路下游及正興路上游，箱涵斷面寬度為5公尺，但流經鹿港鎮運動場，斷面寬度僅2.5公尺，形成瓶頸排水不易，水流回湧到上游的永安里民權路、復興路及鹿東路，造成淹水。

王惠美表示，縣府向中央爭取改善經費4200萬元，辦理南分圳新建箱涵工程，新建箱涵長度265公尺，寬度3.5公尺，高度1.85公尺，既有排水箱涵則清淤1330公尺，新舊搭配使用，改善淹水問題。

另鹿港鎮施厝巷為連結台17線及鹿和路二段的聯絡道路，車輛長期往來通行，現況路面老舊破損及龜裂不平，縣府投入改善經費511萬元。

王惠美說，鹿港鎮施厝巷為緊鄰顏厝排水幹線旁的道路，該路段工廠林立且大型車輛出入頻繁，周邊亦為學區通學的範疇，因當地民眾反映施厝巷道路老舊破損及嚴重龜裂等，縣府優先納入年度道路養護計畫。這次改善範圍自南橋巷至鹿和路二段止，長度約1420公尺，寬度約6公尺，也一併檢討10處路口標線，並且辦理孔蓋下地共10處，目前工程已發包即將開工。

彰化鹿港鎮施厝巷為連結台17線及鹿和路二段的聯絡道路，車輛長期往來通行，現況路面老舊破損及龜裂不平，縣府投入改善經費511萬元。記者林敬家／攝影
彰化鹿港鎮施厝巷為連結台17線及鹿和路二段的聯絡道路，車輛長期往來通行，現況路面老舊破損及龜裂不平，縣府投入改善經費511萬元。記者林敬家／攝影

彰化 淹水 王惠美 鹿港

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