大台中水情亮提醒綠燈 盧秀燕偕江啟臣視察石岡壩

春雨偏少，大台中水情亮起「提醒綠燈」，市長盧秀燕今天與立法院副院長江啟臣視察石岡壩關心大台中供水情況；水利署指出，目前水庫蓄水率約4成以上，尚在掌控中。

3月春雨不如預期，中央從19日起將桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「提醒綠燈」；為避免枯旱在中部地區帶來嚴重影響，盧秀燕、江啟臣、市府水利局長范世億及經濟發展局長張峯源等人，上午前往石岡壩視察，了解大台中供水情形。

經濟部水利署中區水資源分署簡報指出，到昨天為止，目前供應大台中用水的鯉魚潭水庫蓄水率39.4%、德基水庫61.7%，有效蓄水量約4成以上，水情尚在掌控中，民生及產業可正常供水。

盧秀燕認為，未來這一年當中，中部地區用水是否足夠，下個月春雨及梅雨是很重要關鍵，如果雨下得不夠，台中地區水情就會緊張，不能靠老天爺賞飯吃，除要節約用水，地方政府也要開始進行抗旱、防旱及調節用水準備。

盧秀燕也呼籲中央，進入夏季，用電增加，台中不只有全國最大火力發電廠，也是最大水力發電基地，為調度電力，在採取水力發電時，可能會放流水，請中央在進行水力發電時要稍謹慎，否則蓄水量會更少。

江啟臣指出，面對抗旱、缺水問題，水利署已針對短期有相關應變措施；中期部分除確保水源、蓄水量增加，以及如何更有效運用水資源都非常重要，更期望「大安大甲溪聯通管工程」能如期如質完工，可望更加有效使用水資源。

考量大台中經濟發展，江啟臣強調，隨著未來台積電進駐、中科工業用水持續增加，如何做出更充裕準備，確保民生用水、農業用水及工業用水供應無虞，水利單位必須確實掌握；尤其近幾年極端氣候出現雨季卻沒下雨情況，水利單位也應將降雨不正常納入考量範圍，進行滾動檢討。

水利署副署長黃宏莆說，目前水情還算穩定，後續會繼續觀察，在水力發電部分，絕對會以民生用水為主，接著才是水力發電，未來大安溪及大甲溪聯合運用計畫、烏溪及大安溪伏流水工程等完成後，將有助於提升供水穩定度。