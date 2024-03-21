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斥資13.26億！中市華南路銜接向上路 議員會勘工程

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員林昊佑昨邀集相關單位，會勘華南路銜接南屯向上路工程。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑昨邀集相關單位，會勘華南路銜接南屯向上路工程。圖／林昊佑提供

台中市政府斥資13.26億元新建大肚區華南路（藍色公路）銜接南屯向上路，道路全長1864公尺，去年開工。市議員林昊佑說，他昨會同新工處和交通局等主辦單位現場會勘，了解工程進度達15%，並商討交通動線改善需符合人本交通、一次到位，避免完工後又要花費公帑改善。

台中市政府為解決大肚區通往台中市區及遊園路交通壅塞，新建華南路以東銜接特三號道路工程」，將大肚區華南路延伸南屯區向上路，預計明年5月完工，完工後可強化大肚通往南屯及市區交通便利性，居民出入不需再繞道。

林昊佑說明，昨天針對華南路銜接向上路槽化島上植栽應減量，避免影響行車視線；向上路左轉華南路轉彎車道延長，以增加左轉車道停車數量；道路交叉路口桿件數量減量，研議共桿處理；向上路機車待轉華南路停車格空間不足，建議開放機車可直接左轉，避免待轉區車輛回堵現象；為增進路口行人安全，於行穿線位置增設行人專用燈。

交通局說，交通局與建設局新工處在施工階段，針對未來交通動線密切配合規劃，並以符合人本交通及車流特性的道路環境為首要目標，同時一併檢討優化道路配置及交通動線，包含左轉偏心車道、左轉車道延長、規劃機車可從慢車道直接左轉方式，並且將行穿線退縮、增設庇護島及無障礙坡道等，提供行人及車輛舒適安全的道路環境。

建設局說明，針對議員提及未來華南路延伸銜接向上路路口相關交通改善建議，將與交通局研析改善可行性，並納入道路工程辦理，未來工程完工後，將提供大肚銜接南屯一條更便利且安全的道路。

台中市議員林昊佑昨邀集相關單位，會勘華南路銜接南屯向上路工程。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑昨邀集相關單位，會勘華南路銜接南屯向上路工程。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑昨邀集相關單位，會勘華南路銜接南屯向上路工程。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑昨邀集相關單位，會勘華南路銜接南屯向上路工程。圖／林昊佑提供

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