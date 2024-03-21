聽新聞
test
0:00 / 0:00

縣府斥資440萬修繕 埔里國中學生宿舍翻新

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里國中學生宿舍老舊漏水，縣府斥資440萬元整修，寢室空間煥然一新。圖／南投縣政府提供
南投埔里國中學生宿舍老舊漏水，縣府斥資440萬元整修，寢室空間煥然一新。圖／南投縣政府提供

南投埔里國中籃球隊曾獲JHBL國中籃球聯賽亞軍，但因校內宿舍老舊漏水，球員只能睡貨櫃屋，縣府去年編列逾440萬元修繕，近日啟用，舒適空間將供24名學生及2位教練使用。校方表示，新學年將增設體育班，盼培育更多優秀選手。

埔里國中指出，學校籃球隊近年表現優異，曾獲JHBL全國甲組聯賽2次亞軍、1次殿軍，更多次進入8強，但供球員使用的學生宿舍年久失修，有漏水、壁癌等問題，因學校資源有限，孩子早期僅能睡貨櫃屋。

縣府表示，校方前年反映學生宿舍問題，當時縣長林明溱就與時任立委許淑華前往會勘宿舍環境，發現除了嚴重漏水、壁癌斑駁外，浴廁設施等也相當老舊，得知球員都睡貨櫃屋，當下就決定由縣府籌措經費，全額出資協助修繕學生宿舍。

許淑華上任縣長後，要求教育處加速辦理埔里國中學生宿舍改善，去年編列逾440萬元經費修繕，歷經約1年時間，近日啟用，球員們從原本的貨櫃屋搬到新宿舍，看見寢室明亮舒適，床架也換新，浴廁空間乾淨通風，都相當開心。

埔里國中校長陳清濱感謝縣府的支持，他說，此次整修2間宿舍、浴廁1間，目前提供24名學生及2位教練使用，後續更將在新的學年度增設體育班，以籃球、女壘、跆拳、游泳4項目為主，盼能持續培育更多優秀選手。

埔里 宿舍 漏水

延伸閱讀

許淑華、徐榛蔚提國六東延 南投到花蓮只需半小時

盧秀燕讚許淑華 為下個世代重要女性領導人

猛男、美女秀八塊肌、人魚線 許淑華盼南投健美奪金

虐童案社工遭上銬掀波…南投社工吐辛酸哽咽 許淑華：明年增人力

相關新聞

台中新建案共享車位 遭指於法無據

台中市政府推動公私場域「共享車位」，市長盧秀燕表示，市府5年來增設3萬多個汽機車格位，還不夠，得再「擠」出車位。都市設計...

反對晶鼎焚化爐 環團將表態

正當地方及環團如火如荼反對彰濱工業區興建晶鼎焚化爐之際，彰化環保聯盟總幹事施月英說，「全國NGOs環境會議」明天起，將一...

縣府斥資440萬修繕 埔里國中學生宿舍翻新

南投埔里國中籃球隊曾獲JHBL國中籃球聯賽亞軍，但因校內宿舍老舊漏水，球員只能睡貨櫃屋，縣府去年編列逾440萬元修繕，近...

中市大智排水改善水環境 等中央核定

中央在台中推動「大康橋計畫」，將旱溪排水六順路至中投公路段改造成綠帶親水空間，並設有釣魚、輕艇訓練區；其中旱溪支流「大智...

生活汙水汙染 台中麻園頭溪魚群暴斃

台中市北屯區水湳生態公園附近的麻園頭溪，昨天河面浮滿死魚，至少1500尾。環保局獲報採樣調查，發現生活汙水抽水設備故障，...

廣角鏡／埔里「龍貓隧道」 療癒系秘境

南投埔里南村里蜈蜞坑一處台糖造林地，早年曾有鐵道輕便車行駛，後來軌道廢棄，因廣植烏心石多年成林，茂密林木更形成綠色隧道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。