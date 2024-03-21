縣府斥資440萬修繕 埔里國中學生宿舍翻新

南投埔里國中籃球隊曾獲JHBL國中籃球聯賽亞軍，但因校內宿舍老舊漏水，球員只能睡貨櫃屋，縣府去年編列逾440萬元修繕，近日啟用，舒適空間將供24名學生及2位教練使用。校方表示，新學年將增設體育班，盼培育更多優秀選手。

埔里國中指出，學校籃球隊近年表現優異，曾獲JHBL全國甲組聯賽2次亞軍、1次殿軍，更多次進入8強，但供球員使用的學生宿舍年久失修，有漏水、壁癌等問題，因學校資源有限，孩子早期僅能睡貨櫃屋。

縣府表示，校方前年反映學生宿舍問題，當時縣長林明溱就與時任立委許淑華前往會勘宿舍環境，發現除了嚴重漏水、壁癌斑駁外，浴廁設施等也相當老舊，得知球員都睡貨櫃屋，當下就決定由縣府籌措經費，全額出資協助修繕學生宿舍。

許淑華上任縣長後，要求教育處加速辦理埔里國中學生宿舍改善，去年編列逾440萬元經費修繕，歷經約1年時間，近日啟用，球員們從原本的貨櫃屋搬到新宿舍，看見寢室明亮舒適，床架也換新，浴廁空間乾淨通風，都相當開心。

埔里國中校長陳清濱感謝縣府的支持，他說，此次整修2間宿舍、浴廁1間，目前提供24名學生及2位教練使用，後續更將在新的學年度增設體育班，以籃球、女壘、跆拳、游泳4項目為主，盼能持續培育更多優秀選手。