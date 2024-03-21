生活汙水汙染 台中麻園頭溪魚群暴斃

台中市北屯區水湳生態公園附近的麻園頭溪，昨天河面浮滿死魚，至少1500尾。環保局獲報採樣調查，發現生活汙水抽水設備故障，大量汙水溢流到河道，溶氧量下降，且汙水阻塞魚鰓，導致魚群缺氧死亡。環保局表示，抽水設備包商已清除魚屍，並將依水汙染防治法開罰業者。

民眾昨天在水湳生態公園附近的麻園頭溪，發現大批死魚漂浮河面，魚屍分布範圍約600公尺，約1500尾，散發陣陣惡臭，民眾趕緊通報環保局。

環保局獲報後，前往採集水質，經檢測水溫、重金屬、pH值等未發現異常，但是溶氧過低，發現是生活汙水的抽水設備故障，無法抽汙水進入汙水下水道系統，導致汙水溢流到麻園頭溪，大量含汙泥的汙水阻塞魚鰓，造成魚群無法呼吸而死亡。

環保局指出，已要求抽水設備包商清除魚屍，並修復抽水設備，汙水不再溢流。由於包商抽水設備故障導致水汙染，將依違反水汙染防治法，開罰1萬至600萬元罰鍰。不過，仍須待水質檢驗報告，以及後續業者提出環境改善作法後，才由主管機關認定實際裁罰金額。