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中市大智排水改善水環境 等中央核定

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中大智排水水環境改善整體計畫，細部計畫已完成，待中央行政流程後，即可發包動工。示意圖／中市水利局提供
台中大智排水水環境改善整體計畫，細部計畫已完成，待中央行政流程後，即可發包動工。示意圖／中市水利局提供

中央在台中推動「大康橋計畫」，將旱溪排水六順路至中投公路段改造成綠帶親水空間，並設有釣魚、輕艇訓練區；其中旱溪支流「大智排水」段未納入計畫，地方盼比照「康橋計畫」改善，中市水利局爭取中央補助，投入總經費6794.9萬元，目前一期計畫細部設計已完成，待中央完成行政流程完成，即可發包動工。

大智排水隸屬興大康橋上游支流，位處東區、南區及大里區的交界處，但未納入「大康橋計畫」範圍，單調河川護岸，銜接新穎康橋計畫範圍，地方民眾認為「看得到、吃不到」，盼比照康橋計畫改善，提升水質、開放親水環境。

中市水利局提「大智排水水環境改善整體計畫」，第一期範圍為北由喬城路、南至大智路，長約400公尺。局長范世億表示，這項畫將透過植栽生態，改善既有河岸兩側環境，並保留既有生態，增加都市防洪靭性，在水防安全原則下減量結構堤防、新建河道休憩設施、近水平台及休閒步道等，以點、線、面改善既有水岸與環境關係。

范世億說，工程完成後，將可改善大智排水整體環境品質、增加親水、休憩空間營造、休閒區域及都市環境美觀，提升當地民眾生活水準，帶動東、南、大里區地方發展。

范世億提到，此案在設計期間也辦理地方訪談、水環境工作坊等民眾參與活動，落實民眾公共事務參與。

水利局 水質

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