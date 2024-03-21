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反對晶鼎焚化爐 環團將表態

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，日前在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，現場發生推擠。記者黃仲裕／攝影
晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，日前在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，現場發生推擠。記者黃仲裕／攝影

正當地方及環團如火如荼反對彰濱工業區興建晶鼎焚化爐之際，彰化環保聯盟總幹事施月英說，「全國NGOs環境會議」明天起，將一連兩天在彰化縣鹿港鎮舉辦，全國環保團體將公開站出來反對晶鼎焚化爐，要求中央兌現選前「不蓋了」的承諾。

施月英說，明天上午10時，反晶鼎焚化爐自救會將在鹿港鎮公所前集合，再次宣示反對興建晶鼎焚化爐的決心。全國環保團體藉由「全國NGOs環境會議」的舉辦，會站出來聲援。

施月英表示，第21屆的「全國NGOs 環境會議」訂22日到23在鹿港台灣媽祖魚保護館登場，這是台灣環境議題及政策的重要指標活動，當環團在籌備會議期間，原本以為總統府秘書長林佳龍在今年選前兩度公開承諾「焚化爐不蓋了」，應該焚化爐施工前說明會也會無疾而終，沒想到，說明會不但沒撤掉，業者還在民眾強力反對，照樣強行宣布會議完成，讓許多環團完全無法接受，質疑政府怎麼可以說話不算話。

施月英指出，彰化縣已有9座焚化爐，而政府又失信於民，再召開說明會，環團看不下去，因此決定將「全國NGOs環境會議」首度移師彰化舉行，並在召開之前，明天先在鹿港鎮公所廣場前，聲援反晶鼎焚化爐自救會的抗爭行動，表達堅決反對晶鼎焚化爐的立場。

林佳龍 焚化爐 鹿港

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