彰化地方台「新彰」申請7月關台 NCC點頭但開出一條件

彰化地方有線電視系統台新彰數位申請今年7月1日起終止經營，NCC（國家通訊傳播委員會）今日許可新彰終止經營，然而，新彰原本只規畫由另一家在地系統台新頻道數位接手，但NCC認為新彰應該要提供客戶多元選擇方案，因此，要求新彰除了原本的客戶轉接計畫之外，也要提供轉介中華電信MOD、其他OTT業者、訂戶退費等其他方案，以保障消費者權益。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，委員會許可新彰終止營運，但只有對於新彰所提的單一訂戶轉接計畫不予許可，委員會認為新彰應該提供多元方案，讓原訂戶自主選擇收視管道。

為確保障消費者權益，NCC除要求新彰數位公司設立服務專線、網站等各種管道通知訂戶外，亦請新彰備足額資金，以辦理訂戶退費事宜或依訂戶意願協助轉訂，對於後續的消費爭議事件，也應指派專責單位或專人處理訂戶爭議。NCC表示，後續將會同彰化縣政府與新彰數位公司舉辦說明會，解答訂戶疑慮。

另外，NCC也會與彰化縣政府協力督促該公司確實執行纜線清整及妥善處理訂戶退費轉訂事宜，並要求該公司以訂戶權益保障為首要考量；對於員工權益，也須依照勞動基準法及勞動主管機關相關規定，保障員工應有的權益。

NCC強調，在數位匯流時代，觀眾對於媒體環境需求與收視行為轉變為必然趨勢，有線電視系統面臨來自其他視訊平台的激烈競爭，NCC亦鼓勵系統經營者持續規畫有線電視結合寬頻服務、OTT TV及其他多元加值服務，以提高有線電視的創新服務價值及競爭力。