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影／台中麻園頭溪浮出千隻死魚！環局急前往採樣 抓到凶手了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中水湳生態公園附近的麻園頭溪今日河面浮滿死魚，至少1500尾。圖／台中市環保局提供
台中水湳生態公園附近的麻園頭溪今日河面浮滿死魚，至少1500尾。圖／台中市環保局提供

台中水湳生態公園附近的麻園頭溪今日河面浮滿死魚，至少1500尾。環保局獲報採樣調查，發現生活汙水抽水設備故障，大量汙水溢流到河道，溶氧量下降，且汙水阻塞魚鰓，導致魚群缺氧死亡。環保局表示，抽水設備包商已清除魚屍，並將依水汙法開罰。

台中市北屯區水湳生態公園附近的麻園頭溪，民眾今發現大批死魚漂浮河面，魚屍分布範圍約600公尺，約1500尾，散發陣陣惡臭，民眾趕緊通報環保局。

環保局獲報後前往採集水質，經檢測水溫、重金屬、pH值等未發現異常，但是溶氧過低，發現是生活汙水的抽水設備故障，無法抽汙水進入汙水下水道系統，導致汙水溢流到麻園頭溪，大量含汙泥的汙水阻塞魚鰓，造成魚群無法呼吸而死亡。

環保局指出，魚屍約1500尾，已請抽水設備包商清除魚屍，並修復抽水設備，汙水不再溢流，但包商抽水設備故障導致水汙染，將依違反水汙染防治法，開罰1萬至600萬元罰鍰，需待水質檢驗報告，以及後續業者提出環境改善作法，才可經主管機關認定實際裁罰金額。

台中市北屯區水湳生態公園附近的麻園頭溪，民眾今發現大批死魚漂浮河面，魚屍分布範圍約600公尺，約1500尾。圖／台中市環保局提供
台中市北屯區水湳生態公園附近的麻園頭溪，民眾今發現大批死魚漂浮河面，魚屍分布範圍約600公尺，約1500尾。圖／台中市環保局提供

台中市 水質 生態公園

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