影／台中麻園頭溪浮出千隻死魚！環局急前往採樣 抓到凶手了

台中水湳生態公園附近的麻園頭溪今日河面浮滿死魚，至少1500尾。環保局獲報採樣調查，發現生活汙水抽水設備故障，大量汙水溢流到河道，溶氧量下降，且汙水阻塞魚鰓，導致魚群缺氧死亡。環保局表示，抽水設備包商已清除魚屍，並將依水汙法開罰。

台中市北屯區水湳生態公園附近的麻園頭溪，民眾今發現大批死魚漂浮河面，魚屍分布範圍約600公尺，約1500尾，散發陣陣惡臭，民眾趕緊通報環保局。

環保局獲報後前往採集水質，經檢測水溫、重金屬、pH值等未發現異常，但是溶氧過低，發現是生活汙水的抽水設備故障，無法抽汙水進入汙水下水道系統，導致汙水溢流到麻園頭溪，大量含汙泥的汙水阻塞魚鰓，造成魚群無法呼吸而死亡。