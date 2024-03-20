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台中石岡壩清淤砂石車往返 居民抗議噪音空汙

中央社／ 台中20日電
台中市石岡區九房、石岡里居民20日聚集在石城街伯公廟附近拉白布條抗議，指水利署中區水資源分署枯水期在石岡水壩、大甲溪疏濬，但砂石車往來造成噪音、空氣污染，在地民眾苦不堪言。（中央社）
台中市石岡區九房、石岡里居民20日聚集在石城街伯公廟附近拉白布條抗議，指水利署中區水資源分署枯水期在石岡水壩、大甲溪疏濬，但砂石車往來造成噪音、空氣污染，在地民眾苦不堪言。（中央社）

水利署中區水資源分署在枯水期進行石岡水壩、大甲溪疏濬，砂石車往來造成噪音、空氣污染，居民不堪其擾，今天舉白布條抗議。中區水資源分署表示，加強溝通改善。

台中市石岡區九房里長張鴻斌及石岡里長陸永晟，今天和10多名居民在石城街伯公廟附近拉白布條抗議。張鴻斌表示，中區水資源分署每年在枯水期，疏濬石岡水壩及大甲溪，但砂石車半夜開到當地等候，清晨開始載運清出的淤泥到傍晚。

他說，砂石車往來頻繁，造成噪音、空氣及路面污染，居民苦不堪言，近年因埤豐橋封閉重建，所有車輛都改走石城街，大小車輛爭道，危及用路人安全。

張鴻斌指出，去年擴大區務會報正式向政府提案，市府至今無回應，希望在1個月內舉辦說明會或公聽會，說明改善方法，否則不排除封路抗爭。

中區水資源分署主任工程司盧智銘表示，石岡壩負責大台中自來水及農業用水供應，每年趁枯水期清淤增加蓄水空間，每次都有洗車台進行車輛清洗、路面也有灑水及拜託區公所掃街及維持交通，造成困擾深感抱歉，後續持續加強。

張鴻斌也說，石岡區是水源保護區，增設水環保護區域及生態復育才是首要工作，而非舉辦華而不實的活動消化預算，希望對於受影響區域有更多的回饋。

石岡區公所透過文字稿表示，石岡壩清淤回饋金由公所統籌規劃執行已維持20多年，並用於全區保險費、學校獎學金、營養午餐、補助學雜費、社區長壽會、農民曆、日曆、幼兒園書包、社區道路基層建設、區內活動及行銷等，每項補助均需中區水資源局審查核定才能執行。

區公所表示，會爭取提高清淤回饋金比例，並邀集各里長召開協商會議討論，取得回饋金分配共識，提升石岡區民生活環境品質。

保護區 水資源 砂石

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