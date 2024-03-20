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台中成棒更名「台壽霸龍」視覺亮相 棒壇重量級人士都來了
台中成棒隊由中國信託育樂公司承接，台中市隊更名「台中台壽霸龍」隊，為鼓勵球隊再創佳績，今日舉行全新視覺記者會，台中市長盧秀燕親自授旗期勉球隊，祝福新賽季旗開得勝、摘金奪冠。
中信育樂今年初宣布承接台中成棒隊經營權，並由中國信託商業銀行和台灣人壽一起贊助，新隊名為「台中台壽霸龍」隊。
「台中台壽霸龍成棒隊」今舉行全新視覺記者會，集結國內棒壇重量級人士，包括世界棒壘總會執行副會長、亞洲棒球總會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒，以及台灣人壽董事長鄭泰克及中信金控行政長高人傑、中信育樂董事長陳國恩等人。
盧秀燕說，世界棒壘球總會將台中譽為「世界棒球之都」，棒球對台中而言，不僅是國球更是「市球」，我們熱愛棒球、為棒球瘋狂，未來台中對於各級棒球運動，都會再升級、再推展。
中華棒球協會理事長辜仲諒說，棒球不只是台灣的驕傲，也是文化資產。中國信託與台中市府合作長期支持棒球運動，對台中台壽霸龍成棒隊未來的表現充滿期待，在資源整合挹注下，讓球隊體質更茁壯、戰力更提升。
台灣人壽董事長鄭泰克說，台灣人壽長期投入棒球公益，支持台中棒球，台中台壽「霸龍」成棒隊隊名取自霸王龍，英文隊名ALOONG，眼神與表情帶有霸氣與自信，未來台灣人壽將繼續支持扎根發展台中棒球，也期許球隊以勇敢積極的態度，贏得勝利。
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