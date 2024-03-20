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南投林業分署首度開放撿伐木剩餘資材 限定身分

中央社／ 南投縣20日電

南投林業分署首度試辦伐木跡地剩餘資材供居民自由撿拾，今天至4月3日開放設籍南投縣信義鄉人和村、潭南村、地利村、雙龍村居民撿拾雙龍林道1至2.5公里處沿線枝梢材及廢材。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，巒大事業區第59林班是南投地區重點木材生產區域之一，為顧及在地部落居民權益，南投分署首度試辦「伐木跡地」剩餘資材供在地居民自由撿拾，是林業署所有分署中最先試辦，以維持部落社區發展。

南投分署表示，過往業者承包伐木作業，一般只會運離品質較好的原木，剩餘形、質較差的枝梢材及廢材多半留在林地自然分解，這些被認為沒有價值的木材是很好的文創材料，但民眾撿拾這些剩餘廢材違反森林法竊取森林主副產物罪嫌，有刑責問題。

南投分署表示，這次試辦開放設籍在伐木跡地周邊部落居民，包含信義鄉人和村、潭南村、地利村、雙龍村，今天至4月3日可自由撿拾雙龍林道指標1至2.5公里處沿線枝梢材及廢材，例假日不開放，需帶身分證供確認戶籍，不得使用機具，非當地居民撿拾有刑責問題。

南投分署表示，拾獲的剩餘資材可直接攜回，無須至檢查站登記，但撿拾的木材只供自用等非營利用途為限，若對這次公告撿拾內容有相關疑問，可洽南投分署丹大工作站電話049-2741096詢問。

南投縣 農業部

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