2.5萬個就業機會在這裡！中科二林園區徵才 媒合率達5成

中科二林園區發展快速，中科管理局為協助廠商用人需求，今與勞動部勞動力發展署中彰投分署共同舉辦「缺工產業聯合徵才活動」，活動現場還設計「職人專區說明會」說明產業性質、職缺及職能需求等，今一天就有5成的媒合率。

中科說，二林園區核准進駐廠商有35家，投資額1118億元，到年底營業額達5.03億元，較前年同期成長296%，顯示園區正逐漸成長茁壯。

而且，未來還將引進循環經濟、風電維運、電動車、優質生技及農機等主題產業，朝多元發展之目標前進，預估園區開發完成及廠商進駐後，將可提供超過2.5萬個就業機會，因此用人有積極用人需求。

為了讓求職者對廠商有充份的認識與了解，此次活動特別規畫了「前進中科二林園區職人專區說明會」，有專人在現場為求職者介紹二林園區廠商的產業性質、職缺、職能需求等。

專區還設有「職人專區」、「哈利找伯樂」、「資源龍底佳」、「銀髮龍好運」等主題專區，吸引許多人詢問。