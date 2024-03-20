2.5萬個就業機會在這裡！中科二林園區徵才 媒合率達5成
中科二林園區發展快速，中科管理局為協助廠商用人需求，今與勞動部勞動力發展署中彰投分署共同舉辦「缺工產業聯合徵才活動」，活動現場還設計「職人專區說明會」說明產業性質、職缺及職能需求等，今一天就有5成的媒合率。
中科說，二林園區核准進駐廠商有35家，投資額1118億元，到年底營業額達5.03億元，較前年同期成長296%，顯示園區正逐漸成長茁壯。
而且，未來還將引進循環經濟、風電維運、電動車、優質生技及農機等主題產業，朝多元發展之目標前進，預估園區開發完成及廠商進駐後，將可提供超過2.5萬個就業機會，因此用人有積極用人需求。
為了讓求職者對廠商有充份的認識與了解，此次活動特別規畫了「前進中科二林園區職人專區說明會」，有專人在現場為求職者介紹二林園區廠商的產業性質、職缺、職能需求等。
專區還設有「職人專區」、「哈利找伯樂」、「資源龍底佳」、「銀髮龍好運」等主題專區，吸引許多人詢問。
中科說，參與徵才活動有永鉅精密、川岳機械、如陽科技及金台益等15家園區及周邊廠商參與，職缺類別包含部門主管、工程師、行政人員等，400個職缺有約5成順利媒合，算是近期很高的媒合率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言