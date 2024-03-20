玉山蒙上死亡陰影…今年6死12傷達5年新高 南二段事故最多

玉山國家公園統計今年截至目前為止，已發生19件山域事故，總計6人死亡、12人受傷，不但是5年來之最，山難事故發生類型以創傷6件最多，高山症及滑落墜谷均為4件，疾病3件，迷路2件，且集中在南二段及玉山群峰線；玉管處呼籲山友要把每一趟接觸山林的旅程，都當成是第一次，妥善做好登山前的準備，降低意外發生的機會。

玉管處指出，期許山友要有「不管我上山幾次，走過多少次的路，我都當成第一次」，因為「山一直都在」，完美的登山，是平安下山！畢竟今年以來，玉山山難事故發生位置以南二段8件最多（1人因疾病死亡，3件高山症），玉山線6件次之（4人因滑落墜谷死亡、1人因疾病死亡），關山線2件，八通關2件，馬博拉斯橫斷1件（高山症），不要輕忽自己的安全。

分析園區內高山症山域事故，常見於長距離登山行程的途中，提醒山友調整海拔爬升速度不要太快，以減少高山症發生的機會。特別是今年園區內滑落墜谷山域事故增加，大多發生在玉山有降雪或步道上有積雪、結冰的狀態，再次向山友喊話，「雪季期間登山，務必要確認自身有雪地攀登技術、經驗並備妥充分的雪地裝備」；或是先前往其他適當的位置，多多練習好雪季登山應有的攀登技術與裝備穿戴，提高自身面對雪地風險的應對能力再上山。