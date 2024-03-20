快訊

00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多

台積電嘉義設廠用水掀爭議！水利署計畫由雲林支援 地方跳腳

獨／新壽增資資喬不攏 黃天牧氣到直接找吳家兩兄弟面談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持社宅分級收費？ 中市府反駁：非市府完整立場

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
內政部表示，中市府針對社宅租金分級收服費，支持採身分別收費。台中市都發局長李正偉反駁此事，表示部份差異待中央再審慎研議。記者陳秋雲／攝影
內政部表示，中市府針對社宅租金分級收服費，支持採身分別收費。台中市都發局長李正偉反駁此事，表示部份差異待中央再審慎研議。記者陳秋雲／攝影

內政部制定「社會住宅租金分級收費原則」草案，以「身分別」作為租金收費標準，遭民間團體與藍白立委批是開倒車，應依「收入」訂定分級。內政部新聞稿表示，草案多次與地方政府會商修正，中市府支持採身分別收費。對此，台中市府反駁，表示中央說法並非市府完整立場，仍有部分差異待中央再審慎研議。

內政部修正「住宅法」第25條，明訂主管機關應「斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則」；附帶決議要求「訂定租金之收費基準時應考量承租者收入上限」，近來開協商會後，7月上路。

中市都發局長李正偉表示，日前中央確有召集各縣市政府開會，主要針對住宅法第25條規定，討論中央主管機關應如何斟酌社宅承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則並定期檢討。

李正偉提到，依住宅法社宅分級收費原則，台中市目前依規社宅保障40%比率，出租給該法所訂的13種特殊身分別，其中保障《中低收入戶及低收入戶》2種身份的負擔能力，並提供3+3年租期完整租金折扣（分別為5、6、6.5、6.5、6.5、6.5折）。

李正偉說，《低收入戶及低收入戶》，因均屬社政單位查訪認定的經濟弱勢身份，具公平客觀機制，市府提供租金差別折扣。但針對其他12種特殊身分別，建議中央應以更完善的評估機制，研議分級收費基準，盼中央再審慎研議。

低收入戶 住宅法 內政部 台中市 社宅 社會住宅

延伸閱讀

社宅租戶收入靠報稅認定不準？鄭文燦：這也是事實

台南東成醬油是否真「釀造」 衛生局追15項產品

大學生徹夜狂飲發酒瘋 竟用椅子虐殺學姐愛貓致死

內政部指社宅依收入收租「錯置補貼」 張善政：看不懂

相關新聞

萬人潦溪進香！ 彰化南瑤宮笨港進香24日起駕

「三月肖媽祖」，在頻繁的媽祖進香、遶境活動中，彰化南瑤宮3月24日至31日到笨港8天7夜進香活動，相對特殊。南瑤宮進香過...

公車拒載身障者？台灣大道月台與電動車斜坡差5公分 駕駛放棄

台中市行駛台灣大道公車預計2025年全面電動化，但新型電動公車的無障礙斜坡板與月台差5公分，公車駕駛操作斜坡板常耗時過久...

南投埔里「龍貓隧道」成打卡秘境 早年更藏軌道設施

南投埔里南村里蜈蜞坑一處台糖造林地，早年曾有鐵道輕便車行駛，而後軌道廢棄，因廣植烏心石多年成林，茂密林木更形成綠色隧道，...

支持社宅分級收費？ 中市府反駁：非市府完整立場

內政部制定「社會住宅租金分級收費原則」草案，以「身分別」作為租金收費標準，遭民間團體與藍白立委批是開倒車，應依「收入」訂...

立法院中南部服務中心如何活化？ 江啟臣：成為學習開會場所可發想

立法院近日因院長韓國瑜改革開會時立委遲到惡習，引起社會關注。立法院副院長江啟臣上午到位在台中市霧峰的立法院中南部服務中心...

台中寵物專區沒一處貓公園 動保處：不建議打造

飼養寵物風氣興盛，尤其飼養貓的數量逐年增多。台中市議員張彥彤表示，台中已有8處寵物專區，都以犬隻為主，並無一處貓公園，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。