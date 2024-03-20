支持社宅分級收費？ 中市府反駁：非市府完整立場

內政部制定「社會住宅租金分級收費原則」草案，以「身分別」作為租金收費標準，遭民間團體與藍白立委批是開倒車，應依「收入」訂定分級。內政部新聞稿表示，草案多次與地方政府會商修正，中市府支持採身分別收費。對此，台中市府反駁，表示中央說法並非市府完整立場，仍有部分差異待中央再審慎研議。

內政部修正「住宅法」第25條，明訂主管機關應「斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則」；附帶決議要求「訂定租金之收費基準時應考量承租者收入上限」，近來開協商會後，7月上路。

中市都發局長李正偉表示，日前中央確有召集各縣市政府開會，主要針對住宅法第25條規定，討論中央主管機關應如何斟酌社宅承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則並定期檢討。

李正偉提到，依住宅法社宅分級收費原則，台中市目前依規社宅保障40%比率，出租給該法所訂的13種特殊身分別，其中保障《中低收入戶及低收入戶》2種身份的負擔能力，並提供3+3年租期完整租金折扣（分別為5、6、6.5、6.5、6.5、6.5折）。

李正偉說，《低收入戶及低收入戶》，因均屬社政單位查訪認定的經濟弱勢身份，具公平客觀機制，市府提供租金差別折扣。但針對其他12種特殊身分別，建議中央應以更完善的評估機制，研議分級收費基準，盼中央再審慎研議。