台中市投千萬改善大智排水 設親水區補足「大康橋計畫」

中央在台中推動「大康橋計畫」，將旱溪排水六順路至中投公路段改造成綠帶親水空間，並設有釣魚、輕艇訓練區；其中旱溪支流「大智排水」段未納入計畫，地方盼比照「康橋計畫」改善，中市水利局爭取中央補助，投入總經費6794.9萬元，施作「大智排水水環境改善整體計畫(第一期)」，細部設計已完成，待中央完成行政流程完成，即可發包動工。

大智排水隸屬興大康橋上游支流，位處東區、南區及大里區的交界處，但未納入「大康橋計畫」範圍，單調河川護岸，銜接新穎康橋計畫範圍，讓地方民眾「看得到、吃不到」，盼比照康橋計畫改善，提升水質、開放親水環境。

中市水利局提「大智排水水環境改善整體計畫」，第一期範圍為北由喬城路、南至大智路，長約400公尺，投入總經費6794.9萬元(中央補助78％計5300萬元，地方自籌22％計1494.9萬元)，目前完成細部設計，待經濟部水利署第三河川分署審查原則同意、經濟部水利署核定工程經費後，即可發包施工。

局長范世億表示，此計畫將透過植栽生態，改善既有河岸兩側環境，並保留既有生態，增加都市防洪靭性，在水防安全原則下減量結構堤防、新建河道休憩設施、近水平台及休閒步道等，以點、線、面改善既有水岸與環境關係。

范世億說，工程完成後，將可改善大智排水整體環境品質、增加親水、休憩空間營造、休閒區域及都市環境美觀，提升當地民眾生活水準，帶動東、南、大里區地方發展。

范世億也提到，此案在設計階段期間也辦理地方訪談、水環境工作坊等民眾參與活動，目前已完成水環境工作坊共計4場(包含流域走讀、共學指認、願景規劃及生活共創)，落實民眾公共事務參與。