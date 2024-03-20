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民進黨中市主委改選 正國會挺英系

聯合報／ 記者劉柏均黃寅／台中報導

民進黨台中市黨部主委將於5月改選，隸屬英系的市黨部評議委員召集人許木桂有意參選，而正國會擬循過往默契，與英系合作，支持許木桂，屬正國會的市黨部主委李天生日前帶著許木桂拜訪新系立委蔡其昌。不過，李天生表示，仍不清楚新系是否推出人選，新系若欲推派人選，需在4月初登記前決定。

台中市黨部主委一任兩年，按慣例得連任一屆，共4年，人選由各派系溝通協調，多以同額參選；現任主委李天生隸屬正國會，4年前獲得英系支持，兩任同額參選。下屆主委即將改選，目前僅英系許木桂表態參選，正國會循過往慣例，支持英系。

黨內人士分析，正國會、新系合作，以各自掌握黨員數，新系若單獨推派人選，要奪下主委一席有難度，目前評估許木桂當選機率高。

蔡其昌稱個人樂觀其成

李天生說，帶許木桂拜訪蔡其昌時，蔡其昌認為民進黨現面臨「逆風」環境，下屆主委需擔下2026年縣市首長、市議員選舉大任，誰想參選他都樂觀其成，但他也無法代替新系表態，可能還有人在評估。

對於未來的主委人選，李天生說，民進黨在本屆立委選舉有3位立委落選，雖有人建議可由落選立委出任，但他徵詢後，3人並無意願，至於下屆可能的市長參選人蔡其昌、何欣純，也都表明不會參選。

何欣純前晚在太平舉辦何欣純之友會，席開30桌，場面盛大，展現豐沛基層實力，引起政壇臆測。

何欣純 正國會 蔡其昌

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