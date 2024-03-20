聽新聞
test
0:00 / 0:00
荔枝、龍眼開花少 中彰申請現金救助
二月氣溫偏高，導致台中地區龍眼、荔枝開花率低，將影響收成，果農叫苦連天，台中市及彰化縣政府經會勘後，均已向農業部申請公告為農業天然災害現金救助地區，由於收成銳減，恐將影響龍眼、荔枝及加工產品的價格。
台中市農業局作物生產科長許哲銘說，二月是荔枝和龍眼的開花期，需要更多低溫期來蓄含養分，才能開花良好，但今年二月日平均氣溫超過20℃達17天，且日最高溫超過27℃達14天，導致開花情況不佳，龍眼因此減產，並達到產量兩成以上，已達列入天然災害標準。
台中8日已將荔枝申請公告為農業天然災害現金救助地區，農業局和農糧署、台中區改良場等單位，昨再到龍眼主產區霧峰勘查。桐林山區農友廖明資說，今年龍眼只剩3成，糯米種荔枝剩1成，黑葉種荔枝剩下2成。
他感慨，從事農業是看天吃飯，去年龍眼大豐收，供過於求，坊間一度出現「3斤100元」慘況，今年歉收，預期市場價格將會大幅攀升，但是根本沒貨品供應，仍是「看得到，吃不到」。
議員李天生呼籲市府提供天然災害救助，減少農友損失；霧峰區農會說，將積極輔導農友疏果、矮化及產期調整，有效改善品質，同時協助辦理共同運銷，紓解產地供應量，穩定市場價格。
彰化縣荔枝種植面積約863公頃、龍眼約645公頃，縣府指出，因今年二月間因氣溫偏高，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，實地勘察後，已向行政院農業部申請公告全縣為荔枝、龍眼為天然災害現金救助地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言