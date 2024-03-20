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荔枝、龍眼開花少 中彰申請現金救助

聯合報／ 記者黃寅劉明岩／連線報導
2月氣溫偏高，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估減產一半，果農叫苦。圖／彰化縣政府提供
2月氣溫偏高，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估減產一半，果農叫苦。圖／彰化縣政府提供

二月氣溫偏高，導致台中地區龍眼、荔枝開花率低，將影響收成，果農叫苦連天，台中市及彰化縣政府經會勘後，均已向農業部申請公告為農業天然災害現金救助地區，由於收成銳減，恐將影響龍眼、荔枝及加工產品的價格。

台中市農業局作物生產科長許哲銘說，二月是荔枝和龍眼的開花期，需要更多低溫期來蓄含養分，才能開花良好，但今年二月日平均氣溫超過20℃達17天，且日最高溫超過27℃達14天，導致開花情況不佳，龍眼因此減產，並達到產量兩成以上，已達列入天然災害標準。

台中8日已將荔枝申請公告為農業天然災害現金救助地區，農業局和農糧署、台中區改良場等單位，昨再到龍眼主產區霧峰勘查。桐林山區農友廖明資說，今年龍眼只剩3成，糯米種荔枝剩1成，黑葉種荔枝剩下2成。

他感慨，從事農業是看天吃飯，去年龍眼大豐收，供過於求，坊間一度出現「3斤100元」慘況，今年歉收，預期市場價格將會大幅攀升，但是根本沒貨品供應，仍是「看得到，吃不到」。

議員李天生呼籲市府提供天然災害救助，減少農友損失；霧峰區農會說，將積極輔導農友疏果、矮化及產期調整，有效改善品質，同時協助辦理共同運銷，紓解產地供應量，穩定市場價格。

彰化縣荔枝種植面積約863公頃、龍眼約645公頃，縣府指出，因今年二月間因氣溫偏高，嚴重影響荔枝、龍眼開花，估計將減少一半收成，實地勘察後，已向行政院農業部申請公告全縣為荔枝、龍眼為天然災害現金救助地區。

氣溫 荔枝

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