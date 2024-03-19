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白沙屯媽祖交通疏導3警 堅持全程跟著隊伍挑戰走20公里

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
清水警分局三名警員，今天執行白沙屯媽祖交通疏導勤務，一路跟著走，再走回分局，左一警員楊宗瀚，右一黃文麒，中間是陳奎宏。圖／警方提供
清水警分局三名警員，今天執行白沙屯媽祖交通疏導勤務，一路跟著走，再走回分局，左一警員楊宗瀚，右一黃文麒，中間是陳奎宏。圖／警方提供

白沙屯媽祖進香今天早上進入台中市清水區，清水警分局動員警力在沿線疏導交通，其中3名警員從接駕開始疏導交通，到結束任務，最後再走回分局，今天共走20公里，他們不搭車，想要挑戰自己走一回，也體驗香燈腳的毅力和勇氣。

清水警分局3名「勇腳」警員包括清水派出所警員楊宗瀚、三田所黃文麒和三田所陳奎宏，3警都是從今天早上接到任務到下午結束，全程走路，從大甲溪南邊接轎，擔任交通轎後交通疏導，一路從清水區走到沙鹿區向上路七段，沿路轎後疏導交通後，再走回清水分局；從大甲溪南邊到沙鹿區向上路七段與沙田路口再回清水分局全程約20公里。

清水分局今天下午在沙鹿區向上路七段與沙田路口，白沙屯鑾轎交接任務，3位警員疏導交通直至順暢後，他們再走回清水分局，他們回分局有車可搭，但3人想挑戰自己，堅持走一回，就像白沙屯香燈腳，都是「勇腳」。

清水警分局三名警員，今天執行白沙屯媽祖交通疏導勤務，一路跟著走。圖／警方提供
清水警分局三名警員，今天執行白沙屯媽祖交通疏導勤務，一路跟著走。圖／警方提供

台中市 白沙屯媽祖

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