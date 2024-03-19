白沙屯媽祖交通疏導3警 堅持全程跟著隊伍挑戰走20公里

白沙屯媽祖進香今天早上進入台中市清水區，清水警分局動員警力在沿線疏導交通，其中3名警員從接駕開始疏導交通，到結束任務，最後再走回分局，今天共走20公里，他們不搭車，想要挑戰自己走一回，也體驗香燈腳的毅力和勇氣。

清水警分局3名「勇腳」警員包括清水派出所警員楊宗瀚、三田所黃文麒和三田所陳奎宏，3警都是從今天早上接到任務到下午結束，全程走路，從大甲溪南邊接轎，擔任交通轎後交通疏導，一路從清水區走到沙鹿區向上路七段，沿路轎後疏導交通後，再走回清水分局；從大甲溪南邊到沙鹿區向上路七段與沙田路口再回清水分局全程約20公里。