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台中山海學校交流 樂園響應孩童歡呼像過兒童節

中央社／ 台中19日電

「山海友情，原來是客」活動今天展開，山線孩子到海線學校參訪，體驗手作鹹鴨蛋、窯燒玻璃等課程，金門中正國小表演鼓吹陣。台中2大樂園響應，孩子歡呼「今天就是兒童節」。

「山海友情，原來是客」活動由民進黨籍台中市議員王立任主辦，今年邁入第8年，目的增進台中市山、海線學生，互相交流彼此不同的族群、區域文化特色。

今年由台中山線的桐林、德芙蘭、博屋瑪、東勢國小，前往台中海線的永寧、鹿峰、高美、建國、東明國小，進行2天1夜參訪。今年共有11所學校參與，從金門遠道而來的中正國小，為活動增添更多元的區域文化色彩。

王立任表示，每年3月的「原來是客」是山、海線孩子們最期待的時刻，也是校際交流的一大盛事，讓孩子們放下書本，走出教室，實際相處，面對面交流，探索彼此族群、區域文化的不同，相互學習，開闊更寬廣的視野。

鼓吹陣是金門迎城隍重要的傳統陣頭之一，中正國小這次除參訪海線學校，也將在港區藝術中心演出。

海線學校安排手做鹹鴨蛋、窯燒玻璃DIY等課程，讓山線師生們體驗，學生們手裡捏著泥巴塗上鴨蛋，感受泥巴軟爛的手感，學生們相當期待，品嚐鹹鴨蛋成熟時，甜、甘、鹹的滋味。

麗寶樂園渡假區及三井Outlet也響應活動，安排樂園遊覽以及SNOW TOWN雪地體驗讓師生同樂。出發前有小朋友擔心，若因天氣不好無法來樂園玩，還特別做晴天娃娃。另有孩童開心地說，不用等4月，今天就是兒童節。

台中市 金門

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