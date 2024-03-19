快訊

5年增一倍、年輕人愛開這種店！ 房仲：養蚊店面救星

日本廣島超商驚傳持刀砍人！老翁刺傷2名女子「1人傷勢嚴重」

特斯拉還沒長大就老了？BMW或成電動車意外贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不捨奶奶罹阿茲海默症立願當醫師 邱世昊繁星通過醫科一階

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中明德高中學生邱世昊，因不捨奶奶罹病多年，立願當醫生，他透過繁星推薦，通過陽交大醫學系第一階段甄選。圖／明德高中提供
台中明德高中學生邱世昊，因不捨奶奶罹病多年，立願當醫生，他透過繁星推薦，通過陽交大醫學系第一階段甄選。圖／明德高中提供

113學年大學繁星推薦今放榜，台中明德高中學生邱世昊，因不捨奶奶罹病多年，立願當醫生，他透過繁星推薦，通過陽交大醫學系第一階段甄選。台中惠文高中張羽萱熱愛田徑，原本想從普通班轉體育班，卻遭教練打槍，因喜歡動物，且對解剖有興趣，決定往獸醫發展，繁星錄取中興大學獸醫系。

明德高中邱世昊學測57級分，透過大學繁星推薦，通過陽交大醫學系第一階段甄選。他表示，自己喜歡有挑戰性的人生，加上奶奶罹病多年，從醫可幫助有需要的人。

邱世昊說，74歲的奶奶10年前罹患阿茲海默症，起初雖然患病，但因與鄰居持續有互動，狀況維持的不錯，直到疫情爆發後，奶奶與其他人互動減少，病情每況愈下，最後只能送安養中心由專人照顧。他強調，未來若如願上醫學系，想往神經內科發展，進一步研究預防及延緩阿茲海默症的惡化。

明德高中陳妍璇沒有補習，學測60級分，透過繁星推薦，通過台灣大學醫學系第一階段甄選。陳妍璇說，她原本想走資訊相關科系，但希望未來職涯可與人接觸，加上自己對生物有興趣，決定當醫生，幫助更多人。

明德高中張記鳴也繁星通過中國醫醫學系第一階段甄選，他說，高一時原本想往資訊方面發展，但有次做專題，在電腦前持續打程式，讓他感到很疲乏，加上對生物有興趣，最後決定攻讀醫學系。

台中惠文高中今年共31名同學繁星上榜，錄取國內大學，另有3名學生通過成大醫學系、高雄醫醫學系和中國醫牙醫系的第一階段甄選。

惠文高中張羽萱是名田徑好手，曾以個人最佳的11公尺94，打破台中盃全國中小學田徑賽高女三級跳遠大會紀錄。她每日從彰化來台中上課，平假日跟著體育班田徑隊訓練，好勝心強的她，為了不被其他選手打敗，還曾要求教練讓他轉體育班，後來才被勸退。

張羽萱說，她養過很多寵物，有貓、守宮、烏龜、倉鼠等，對解剖也很有興趣，因此選擇往獸醫發展，透過繁星錄取中興大學獸醫系。

台中惠文高中今年共31名同學繁星上榜，錄取國內大學。圖／惠文高中提供
台中惠文高中今年共31名同學繁星上榜，錄取國內大學。圖／惠文高中提供

大學考招 繁星 醫學 阿茲海默症

延伸閱讀

繁星放榜！她3年前會考失利 苦讀成功錄取台大法律系

苗栗縣立興華高中繁星錄取8成 將與清大合作開實驗班

繁星放榜校排19%能上台大 芳和實中生排名1%首度錄取

繁星推薦台大缺額歷年最多 這科系無人錄取

相關新聞

不捨奶奶罹阿茲海默症立願當醫師 邱世昊繁星通過醫科一階

113學年大學繁星推薦今放榜，台中明德高中學生邱世昊，因不捨奶奶罹病多年，立願當醫生，他透過繁星推薦，通過陽交大醫學系第...

公車拒載身障者？台灣大道月台與電動車斜坡差5公分 駕駛放棄

台中市行駛台灣大道公車預計2025年全面電動化，但新型電動公車的無障礙斜坡板與月台差5公分，公車駕駛操作斜坡板常耗時過久...

許淑華、徐榛蔚提國六東延 南投到花蓮只需半小時

國道六號東延討論多年，南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚昨天舉辦座談會，和立委傅崐萁、馬文君達成共識，認為立院已提案國道六號...

民進黨中市黨部主委改選挺誰？蔡其昌未表態：樂觀其成

民進黨台中市黨部主委將於5月改選，隸屬立法院前院長蘇嘉全、英系的許木桂有意參選，而正國會擬循過往默契，與英系合作，支持許...

家長看過來！葫蘆墩藝術節敲鑼 馬戲、偶戲、兒童音樂劇登場

台中市親子期待的2024葫蘆墩藝術節，今年以精緻兒童劇場系列呈現，匯集國內一流兒童劇團，兒童音樂劇、馬戲、偶戲等精采演出...

民眾黨議員提名N+1「吃緊弄破碗」？ 江和樹：宜精兵制

民眾黨主席柯文哲3月初拋出2026議員提名採「N+1」計畫，至今討論不休。台中市黨部主委江和樹說，柯文哲說過還在討論階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。