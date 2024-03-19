不捨奶奶罹阿茲海默症立願當醫師 邱世昊繁星通過醫科一階
113學年大學繁星推薦今放榜，台中明德高中學生邱世昊，因不捨奶奶罹病多年，立願當醫生，他透過繁星推薦，通過陽交大醫學系第一階段甄選。台中惠文高中張羽萱熱愛田徑，原本想從普通班轉體育班，卻遭教練打槍，因喜歡動物，且對解剖有興趣，決定往獸醫發展，繁星錄取中興大學獸醫系。
明德高中邱世昊學測57級分，透過大學繁星推薦，通過陽交大醫學系第一階段甄選。他表示，自己喜歡有挑戰性的人生，加上奶奶罹病多年，從醫可幫助有需要的人。
邱世昊說，74歲的奶奶10年前罹患阿茲海默症，起初雖然患病，但因與鄰居持續有互動，狀況維持的不錯，直到疫情爆發後，奶奶與其他人互動減少，病情每況愈下，最後只能送安養中心由專人照顧。他強調，未來若如願上醫學系，想往神經內科發展，進一步研究預防及延緩阿茲海默症的惡化。
明德高中陳妍璇沒有補習，學測60級分，透過繁星推薦，通過台灣大學醫學系第一階段甄選。陳妍璇說，她原本想走資訊相關科系，但希望未來職涯可與人接觸，加上自己對生物有興趣，決定當醫生，幫助更多人。
明德高中張記鳴也繁星通過中國醫醫學系第一階段甄選，他說，高一時原本想往資訊方面發展，但有次做專題，在電腦前持續打程式，讓他感到很疲乏，加上對生物有興趣，最後決定攻讀醫學系。
台中惠文高中今年共31名同學繁星上榜，錄取國內大學，另有3名學生通過成大醫學系、高雄醫醫學系和中國醫牙醫系的第一階段甄選。
惠文高中張羽萱是名田徑好手，曾以個人最佳的11公尺94，打破台中盃全國中小學田徑賽高女三級跳遠大會紀錄。她每日從彰化來台中上課，平假日跟著體育班田徑隊訓練，好勝心強的她，為了不被其他選手打敗，還曾要求教練讓他轉體育班，後來才被勸退。
張羽萱說，她養過很多寵物，有貓、守宮、烏龜、倉鼠等，對解剖也很有興趣，因此選擇往獸醫發展，透過繁星錄取中興大學獸醫系。
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