影／「媽祖媽祖我愛你」 白沙屯媽祖轉進幼兒園師生驚喜

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎今天上午進入台中市沙鹿區，幼兒園師生大喊「媽祖我愛你」，鑾轎轉進幼兒園，讓師生倰轎腳。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎今天上午進入台中市沙鹿區，幼兒園師生大喊「媽祖我愛你」，鑾轎轉進幼兒園，讓師生倰轎腳。圖／民眾提供

白沙屯媽祖鑾轎今天中午抵達台中市沙鹿區中山路時，一群幼兒園師生在路旁唱跳喊著「媽祖媽祖我愛你」，鑾轎最後轉進幼兒園，師生驚喜鼓掌，鑾轎也讓師生倰轎腳，旁人說，媽祖愛大家也愛小孩，禁不起小朋友的熱情迎接。

白沙屯媽祖鑾轎今天上午進入台中市清水區後，沿省道中山路一路往南走，沿路停駕部分地點，包括餐廳和法庭大樓，中午抵達沙鹿鹿寮商圈附近，一群幼兒園師生站在路旁迎接，又唱又跳喊著「媽祖媽祖我愛你」，鑾轎轉進幼兒園，一旁信徒看到說，老師的唱跳很賣力，不輸給小朋友，媽祖可能也有感動。

媽祖鑾轎在沙鹿區停駕，中午1點再起駕，繼續再往南走。

白沙屯媽祖

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