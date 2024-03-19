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民眾黨議員提名N+1「吃緊弄破碗」？ 江和樹：宜精兵制

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨市黨部主委、議員江和樹（圖）表示，柯文哲提出的N+1還在討論階段，他建議採取精兵制度。圖／聯合報系資料照片
民眾黨市黨部主委、議員江和樹（圖）表示，柯文哲提出的N+1還在討論階段，他建議採取精兵制度。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲3月初拋出2026議員提名採「N+1」計畫，至今討論不休。台中市黨部主委江和樹說，柯文哲說過還在討論階段，江也向中央反映不要「吃緊弄破碗」。

江和樹說，很多政論節目都提到民眾黨的N+1，他呼籲對手政黨「嘸免驚啦」，還在討論階段。他建議黨中央，這一次提出的候選人要採「精兵制」，如果每一區要提一人，「你知道要有多少人嗎？」

江和樹說，他建議未來提名目標，希望民眾黨如提出100個的話，要有80個人可以當選。

江和樹提到，國民黨與民進黨一面擔心一面唱衰，他認為民眾黨不怕人家瞧不起，就怕沒有看見。不怕被人家笑，只怕沒有看到。

他表示，希望年輕人投入民眾黨，而且要早一點投入，不是選舉到了才來參與，這樣是不會當選的。

台中市民眾黨市議員目前有兩席，包括江和樹及陳清龍，陳已入選不分區，可望兩年後擔任立委，接著為2028立委選舉做準備。

台中市議員有17個選區，包括平地及山地原住民3個選區，民眾黨如果要投入一般選區「N+1」，至少要提名各選區1人，大里「N+1」為兩人。

台中市 柯文哲 民眾黨 議員

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