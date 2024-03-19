南投去年登革熱確診僅10例 今年提高醫院通報獎金1千元

南投縣去年提前部署登革熱防疫有成，確定病例僅10例，近日全台氣溫回暖且有降雨情形，正是登革熱流行的前兆，縣府已發布公告「南投縣防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，加強社區環境清潔，降低蚊蟲密度，以杜絕病媒蚊孳生源，並啟動醫療院所通報登革熱獎勵每案1千元，透過早期偵測並加速診斷，防治登革熱蔓延。

衛生局長陳南松表示，縣內醫療院所醫師對於疑似個案就診時，已要求加強TOCC問診機制，透過早期偵測並加速診斷，未來醫療院所完成通報後，凡經衛福部疾管署檢驗結果確定為陽性個案，且非延遲通報，南投衛生局對該醫療院所將提報獎勵金，由原來的500元增加至1000元，鼓勵醫療院所積極提供醫療協助。

陳南松說，雨後積水是病媒蚊最大溫床，各種蚊子會攜帶不同的疾病，驅蚊的方式百百種，預防登革熱最好的辦法就是不要讓蚊子孳生，首要做好「巡、倒、清、刷」4撇步，只要沒有病媒蚊，就不會散播疾病，衛生局請民眾配合落實巡視周圍環境，將不用的容器倒置或擺放整齊，同時刷洗容器內壁清除蟲卵，清除廢棄容器並回收，避免積水孑孓孳生，就能防治登革熱。