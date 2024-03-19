台中10案2.7億計畫 農業部願協助

立法院經濟委員會昨考察台中地區農業建設，召委楊瓊瓔針對中市農業局提出10案共2.7億元經費需求，請農業部協助補助；農業部代理部長陳駿季說，台中市府提出的計畫大部分目標清楚明確，願意全力支持協助。

陳駿季表示，針對香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、大安區肉品市場擴建及冷鏈中心、農富市集等提案，允諾支持補助；至於，推動智慧農業、農業淨零排放、休閒農業輔導、建構友善動物保護、公設用地設置寵物專區等案都原則支持，但計畫內容須更具體、更詳實。

中市副市長鄭照新說，市府提出農業實際需求，計畫細項不足部分，會配合中央指導進一步修正、精緻化。

楊瓊瓔說，感謝農業部允諾在經費及法規上全力協助市府農業局提案，攜手推動大台中農業發展，其中，興建農舍農民資格審查等3案法規提案部分，農業部同意以函釋適度予以鬆綁，施作道路、水路不計入興建農舍用地面積，需透過修法解決，特定農業區殯葬用地得設置寵物生命紀念設施則予以支持。