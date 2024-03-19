聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中10案2.7億計畫 農業部願協助

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

立法院經濟委員會昨考察台中地區農業建設，召委楊瓊瓔針對中市農業局提出10案共2.7億元經費需求，請農業部協助補助；農業部代理部長陳駿季說，台中市府提出的計畫大部分目標清楚明確，願意全力支持協助。

陳駿季表示，針對香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、大安區肉品市場擴建及冷鏈中心、農富市集等提案，允諾支持補助；至於，推動智慧農業、農業淨零排放、休閒農業輔導、建構友善動物保護、公設用地設置寵物專區等案都原則支持，但計畫內容須更具體、更詳實。

中市副市長鄭照新說，市府提出農業實際需求，計畫細項不足部分，會配合中央指導進一步修正、精緻化。

楊瓊瓔說，感謝農業部允諾在經費及法規上全力協助市府農業局提案，攜手推動大台中農業發展，其中，興建農舍農民資格審查等3案法規提案部分，農業部同意以函釋適度予以鬆綁，施作道路、水路不計入興建農舍用地面積，需透過修法解決，特定農業區殯葬用地得設置寵物生命紀念設施則予以支持。

寵物 楊瓊瓔 農業部

延伸閱讀

立院經委會考察台中農業 農業部：願意協助中市府2.7億元計畫

楊瓊瓔要求執行「舊山線復駛」計畫 交通部次長：台鐵2周內提出

楊瓊瓔質詢要求民生電價不要漲 陳建仁：我不能夠答應

台中會展西側展館60億有眉目 楊瓊瓔力促政院1個月核定

相關新聞

中火煤倉延宕8年 環團批逸散空汙

台灣健康空氣行動聯盟等多個團體昨天舉行記者會，質疑台中火力發電廠煤倉工程延宕，「搞了8年迄今沒蓋好」，每年千餘噸生煤露天...

彰東都計、中捷延伸 不再互卡

台中捷運綠線延伸彰化與彰東擴大都市計畫案面臨「互卡」窘境，經彰化縣長王惠美拜會行政院副院長鄭文燦後，有了突破，縣府表示，...

台中10案2.7億計畫 農業部願協助

立法院經濟委員會昨考察台中地區農業建設，召委楊瓊瓔針對中市農業局提出10案共2.7億元經費需求，請農業部協助補助；農業部...

斷鏈自行車專用道成偷拍違規熱點 機車族哀號：交通陷阱

西螺大橋北端的北上145縣道一段約200公尺自行車專用道，上橋後消失，機車騎士誤以為這段「沒前後，中間出現」的專用道可通...

彰化櫻花大道沒落 地方爭取補植盼再現賞櫻秘境

彰化縣員林市曾有櫻花大道，因拓寬道路須移植、病蟲害導致枯死和病死，櫻花大道沒落多年，經當地民眾再三陳情，市民代表張偉傑向...

王惠美與女力百里侯推運動平權 舉重好手黃宜甄同出席受矚

南投縣今年接棒辦理女力縣市交流活動，彰化縣長王惠美與被盛讚為「下一個郭倖淳」的彰化縣成功高中體育班三年級學生黃宜甄一同出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。