彰東都計、中捷延伸 不再互卡

台中捷運綠線延伸彰化與彰東擴大都市計畫案面臨「互卡」窘境，經彰化縣長王惠美拜會行政院副院長鄭文燦後，有了突破，縣府表示，彰東都市計畫將依行政院政策採「區段徵收」開發以加速審議，行政院也強調，只要彰東都市計畫審定，中捷綠線的綜合計畫就可報院，不用等到內政部都委會核定發布實施，等於兩案不再互卡。

彰東擴大都市計畫在2013年送進內政部審查，期間已召開9次小組會議，遲未見進入大會審查，每次會議委員都提出不同意見，去年12月底送內政部還未進到都委會審議，就被國土署退回；台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究今年1月獲行政院核定，但卻設有但書，後續的綜合規畫要等彰東都市計畫核定後，才能提報行政院審議，被外界解讀兩案互卡。

彰化縣長王惠美本月15日由立法院副院長江啟臣安排拜會行政院，相關部會人員列席，鄭文燦說，彰東都市計畫和捷運綠線彰化延伸段互相牽連，也都很重要，行政院會全力支持通過，但新訂擴大都市計畫的開發方式採區段徵收是行政院政策，希望縣府支持並妥切與民眾溝通。鄭文燦也說，20年的等待是值得的，因等到了最好的開發方案。

縣府建設處指出，都市計畫核定是法令規定，有相關程序和要件進行，經行政院解釋可明確了解將依實務推動核定；另院會主張區段徵收部分是政策方向，會與民眾持續溝通，內政部也提出彰東都市計畫台化區與其餘區域不見得要分階段進行；政院也建議捷運綠線周邊多一點產業服務專區，透過產業能量和人口引進帶動捷運運量，縣府都會納入辦理。

彰化縣議員議員莊陞漢說，雖然地主對土地徵收方式和回饋還沒有完全共識，但區段徵收是中央政策方向，建議先府先將捷運綠線沿線土地規畫作為示範區，讓地主看見發展性和利多，自然會有新的進展。

彰東都市計畫案規畫捷運路廊及預留3處場站位置規畫草案內容，將「G19a站」周邊打造80公頃「彰東AI體育運動園區」；「G20站」周邊定位為捷運聯開基地，提供商業、社會住宅使用，「G21站」周邊地區為彰化鐵路高架化與台中捷運綠線延伸線雙鐵共構區位，將以開放空間、商業娛樂打造為彰化新門戶。