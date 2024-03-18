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斷鏈自行車專用道成偷拍違規熱點 機車族哀號：交通陷阱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
西螺大橋往彰化縣溪州鄉中山路畫出一段環島自行車專用道，常有民眾誤以為是機慢車道騎上去。圖／民眾提供
西螺大橋往彰化縣溪州鄉中山路畫出一段環島自行車專用道，常有民眾誤以為是機慢車道騎上去。圖／民眾提供

西螺大橋北端的北上145縣道一段約200公尺自行車專用道，上橋後消失，機車騎士誤以為這段「沒前後，中間出現」的專用道可通行機車，結果被檢舉達人拍照，挨罰600元並交通違規記點1點，怨言四起；縣政府今派員現勘後表示，將研議改為機慢車和自行車都能通行的優先道。

縣議員李俊諭接到陳情，今和縣政府交通處人員會勘。蒲姓民眾表示，西螺大橋兩線道，上橋前的溪州鄉中山路（145縣道）也是兩線道，還沒上橋前路寬250公尺卻有長約200公尺自行車專用道，寬約6公尺，很多騎機車民眾避免跟汽車爭道，很自然騎進自行車專用道，成為檢舉達人偷拍熱點，已有人收到3張罰單，不僅罰款合計1800元還被記交通違規合計3點，無異是「交通陷阱」。

縣議員李俊諭建議廢除中間冒出來的環島自行車專用道，還路於民。縣政府稍後回應，這個自行車專用道是串聯台1線環島自行車路網，由交通部運研所規畫，縣府配合於2018年前瞻基礎建設計畫「提升道路品質計畫」布設完成，近日常有民眾遭檢舉誤騎入，縣府研議先改為優先道，後續重新檢討研議車道配置。

民眾騎在西螺大橋往彰化縣溪州鄉中山路的環島自行車專用道，被檢舉達人拍照。圖／民眾提供
民眾騎在西螺大橋往彰化縣溪州鄉中山路的環島自行車專用道，被檢舉達人拍照。圖／民眾提供

交通違規 機車騎士 自行車 西螺大橋

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