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王惠美與女力百里侯推運動平權 舉重好手黃宜甄同出席受矚

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中市長盧秀燕發起「女力縣市長聯盟」，九人合體都穿白上衣。圖／彰化縣府提供
台中市長盧秀燕發起「女力縣市長聯盟」，九人合體都穿白上衣。圖／彰化縣府提供

南投縣今年接棒辦理女力縣市交流活動，彰化縣長王惠美與被盛讚為「下一個郭倖淳」的彰化縣成功高中體育班三年級學生黃宜甄一同出席，王惠美指出，黃宜甄不畏困境，教練發現她舉重天分，憑著自身苦練努力，在2020年至2023年連續四年得到全中運四連霸佳績，去年拿下世界青年舉重錦標賽金牌，接下來還有機會挑戰2028洛杉磯奧運。

南投縣長許淑華邀請台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚以及台東縣長饒慶鈴，今齊聚在經濟部中台灣創新園區，攜手推動性別平權。

南投縣長許淑華表示，今年主題在運動平權，運動員不分男女，在運動生涯的訓練都是十分艱辛，希望不論是中央及地方都能挹注體育資源，讓運動員得到更大的支持，讓選手在國際級的比賽，可以為國家爭光，這次活動不僅關注在運動平權，更為落實聯合國SDGs永續發展目標。

王惠美說，平權不分性別、族群或是身體狀況，這幾年彰化縣一直努力在推廣運動平權，除了在八大生活圈中已有2處國民運動中心外，目前也在規劃6個地區的國民運動中心，就是希望民眾能夠有更好的環境。

此外，彰化以SDGs指標推動「低碳運動旅行」，田中馬拉松是全國第一批通過環境部碳足跡認證的運動賽事，更是全國第一個被德國萊因集團認證的馬拉松綠色賽事。

南投縣今年接棒辦理女力縣市交流活動，彰化縣長王惠美與被盛讚為「下一個郭倖淳」的彰化縣成功高中體育班三年級學生黃宜甄一同出席。圖／彰化縣府提供
南投縣今年接棒辦理女力縣市交流活動，彰化縣長王惠美與被盛讚為「下一個郭倖淳」的彰化縣成功高中體育班三年級學生黃宜甄一同出席。圖／彰化縣府提供
南投縣今年接棒辦理女力縣市交流活動，9縣市首長出席。圖／彰化縣府提供
南投縣今年接棒辦理女力縣市交流活動，9縣市首長出席。圖／彰化縣府提供

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