快訊

總質詢風波延燒 立院報告還原事發時序：有與陳亭妃確認

睽違18年！史上第二次「三媽會」 白沙屯媽今駐駕大甲鎮瀾宮

被輿論壓力逼到道歉！惠利全黑圖發文認錯

彰化員林水資中心徵收土地興建 官民各說各話歧異大

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市水資源回收中心徵收用地案，官和和民間各說各話。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市水資源回收中心徵收用地案，官和和民間各說各話。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」社區、火車倒映水中，被網友稱讚美景有如「秒到歐洲」，事實上過溝排水幾乎終年髒臭，過溝村希望趕快完成上游員林水資源回收中心工程淨化水質；縣政府今表示，地方大致同意興建水資中心。不過水資中心所在地的員林市大埔里，里長游庭訓強調「我們都反對」。

大村鄉過溝村長賴保全和社區發展協會，不久前向環保局陳情並指出，過溝排水既是區域排水也是灌溉溝渠，匯集上游約4000多名員林市民和1000多名大村鄉民的家庭廢水、工業汙染、農業灌溉餘水，過溝村民希望員林市汙水處理廠趕快施工，從根本解決排水汙染問題。

負責員林市水資源回收中心工程的縣政府水利資源處指出，縣政府已完成「彰化縣地價及標準地價評議委員會」評定徵收價格，去（2023）年辦理三場協議價購會議，目前收集地主協議價購同意書，不同意者將提送徵收計畫地政司，依相關規定辦理徵收。

水資處和員林市公所都表示，絕大多數地主同意協議價購的價格，少數地主若拒絕徵收而不領補償費用，徵收款將提存到縣政府設立的土地徵收補償費保管專戶。

「里民一直反對大埔里內興建員林市水資中心，地主也從沒同意。」里長游庭訓說，縣政府低價徵收農地興建水資中心，地主失去農地和農保身分，將聯合抗爭、訴訟拒絕強制徵收，里民為了公眾利益，如果被迫接受水資中心，只能退一步要求水資中心設置里民休憩綠地和設施、興建休閒步道。

水資處指出，員林水資中心基地面積約4.6公頃，公有地6筆，占5.68%，私有地16筆，占94.32%，興建經費3億954萬7002元，中央補助89%，縣政府政合款11%，預計今（2024）年底前完成用地取得作業，明年辦理新建工程，預計2027年完。

彰化縣26鄉鎮市，二林鎮水資源回收中心最早興建及營運，彰化市、鹿港鎮的水資源回收中心分別在2018年、2021年啟用，和美鎮水資源回收中心去年動工，預計2025年完工，原本排在興建第二順位的員林市水資源回收中心原地踏步10多年，連用土地都沒徵收，遠遠落後當初興建第三順位的鹿港鎮（福鹿）水資源回收中心。

員林 水資源 資源回收

延伸閱讀

神多意見多？彰化縣長建議奏效 擲得媽祖文化節舉辦日

彰化縣長王惠美昨參拜白沙屯媽祖 今曝為伸港鄉陳家姊妹祈求

「盼白沙屯媽來看我」 彰化被撞陳家姊姊眨眼示意

影／驚悚氣爆畫面曝！員林自來水管線汰換工程竄烈火 4工人燒傷暫停施工

相關新聞

影／才遭犬傷救回野放 萌獸穿山甲又現蹤

國立暨南國際大學位居南投埔里淺山地區，校園生態豐富，近期又見「萌獸」穿山甲現蹤，走路模樣讓直擊師生直呼可愛；校方人員更一...

環團質疑中火煤倉延宕8年 台電預計年底前營運

台灣健康空氣行動聯盟等多個團體上午開記者會質疑台中火力發電廠煤倉工程延宕，「搞了8年迄今沒蓋好」，每年千餘噸生煤露天堆置...

彰化員林水資中心徵收土地興建 官民各說各話歧異大

彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」社區、火車倒映水中，被網友稱讚美景有如「秒到歐洲」，事實上過溝排水幾乎終年髒臭，過溝村希望趕快...

環團批中火煤倉工程延宕 台電：年底可營運

多個環保團體今天批評，台中火力發電廠煤倉工程，台電8年未蓋好，每年千餘噸生煤露天堆置，影響中彰地區空品。市府指出，全力輔...

彰東都計將區段徵收 鄭文燦解釋與中捷延伸「不互卡」

彰東擴大都市計畫延宕20多年，彰化縣長王惠美本月15日在立法院副院長江啟臣安排下拜會行政院，王惠美向行政院副院長鄭文燦表...

立院經委會考察台中農業 農業部：願意協助中市府2.7億元計畫

立法院經濟委員會今天考察台中地區農業建設，召委楊瓊瓔針對台中市農業局提出10案共2.7億元經費需求，請農業部協助補助；農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。