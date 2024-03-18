彰化員林水資中心徵收土地興建 官民各說各話歧異大

彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」社區、火車倒映水中，被網友稱讚美景有如「秒到歐洲」，事實上過溝排水幾乎終年髒臭，過溝村希望趕快完成上游員林市水資源回收中心工程淨化水質；縣政府今表示，地方大致同意興建水資中心。不過水資中心所在地的員林市大埔里，里長游庭訓強調「我們都反對」。

大村鄉過溝村長賴保全和社區發展協會，不久前向環保局陳情並指出，過溝排水既是區域排水也是灌溉溝渠，匯集上游約4000多名員林市民和1000多名大村鄉民的家庭廢水、工業汙染、農業灌溉餘水，過溝村民希望員林市汙水處理廠趕快施工，從根本解決排水汙染問題。

負責員林市水資源回收中心工程的縣政府水利資源處指出，縣政府已完成「彰化縣地價及標準地價評議委員會」評定徵收價格，去（2023）年辦理三場協議價購會議，目前收集地主協議價購同意書，不同意者將提送徵收計畫地政司，依相關規定辦理徵收。

水資處和員林市公所都表示，絕大多數地主同意協議價購的價格，少數地主若拒絕徵收而不領補償費用，徵收款將提存到縣政府設立的土地徵收補償費保管專戶。

「里民一直反對大埔里內興建員林市水資中心，地主也從沒同意。」里長游庭訓說，縣政府低價徵收農地興建水資中心，地主失去農地和農保身分，將聯合抗爭、訴訟拒絕強制徵收，里民為了公眾利益，如果被迫接受水資中心，只能退一步要求水資中心設置里民休憩綠地和設施、興建休閒步道。

水資處指出，員林水資中心基地面積約4.6公頃，公有地6筆，占5.68%，私有地16筆，占94.32%，興建經費3億954萬7002元，中央補助89%，縣政府政合款11%，預計今（2024）年底前完成用地取得作業，明年辦理新建工程，預計2027年完。

彰化縣26鄉鎮市，二林鎮水資源回收中心最早興建及營運，彰化市、鹿港鎮的水資源回收中心分別在2018年、2021年啟用，和美鎮水資源回收中心去年動工，預計2025年完工，原本排在興建第二順位的員林市水資源回收中心原地踏步10多年，連用土地都沒徵收，遠遠落後當初興建第三順位的鹿港鎮（福鹿）水資源回收中心。