彰東都計將區段徵收 鄭文燦解釋與中捷延伸「不互卡」

彰東擴大都市計畫延宕20多年，彰化縣長王惠美本月15日在立法院副院長江啟臣安排下拜會行政院，王惠美向行政院副院長鄭文燦表達，將依行政院的政策土地開發採用「區段徵收」以加速審議；縣府指出，行政院當場也解釋只要彰東都市計畫審定，中捷綠線的綜合計畫就可報院，不用等到內政部都委會核定發布實施，等於兩案不再互卡。

彰東擴大都市計畫在2013年送進內政部審查，期間已召開9次小組會議，遲未見進入大會審查，每次會議委員都提出不同意見，去年12月底送內政部還未進到都委會審議，就被國土署退回；而台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究今年1月底獲行政院核定，但當時交通部設有但書，後續的綜合規畫要等彰東都市計畫核定後，才能提報行政院審議，被外界解讀兩案互卡。

縣府團隊上星期在會議中原爭取行政院將這案的都市計畫提升為國家重大建設計畫，統籌中央各目的事業主管部門資源，但未獲得同意，但爭取到只要彰東都市計畫審定，即可配合中捷綠線的綜合規劃時程，只要兩個專案時程對齊，也可以同時啟動。

鄭文燦會中說，彰東都市計畫和捷運綠線彰化延伸段互相牽連，也都很重要，行政院會全力支持通過，但新訂擴大都市計畫的開發方式採區段徵收是行政院政策，希望縣府支持並妥與民眾溝通。鄭文燦也說，20年的等待是值得的，因等到了最好的開發方案。

縣府建設處指出，都市計畫核定是法令規定，有相關程序和要件進行，經行政院解釋可明確了解將依實務推動核定；另院會主張區段徵收部分是政策方向，會與民眾持續溝通，內政部也提出彰東都市計畫台化區與其餘區域不見得要分階段進行；行政院也建議捷運綠線周邊多一點產業服務專區，透過產業能量和人口引進帶動捷運運量，縣府都會納入辦理。

彰化縣議員議員莊陞漢說，雖然地主對土地徵收方式和回饋還沒有完全共識，但區段徵收是中央政策方向，建議先府先將捷運綠線沿線土地規畫作為示範區，讓地主看見發展性和利多，自然會有新的進展。