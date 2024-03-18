環團批中火煤倉工程延宕 台電：年底可營運

多個環保團體今天批評，台中火力發電廠煤倉工程，台電8年未蓋好，每年千餘噸生煤露天堆置，影響中彰地區空品。市府指出，全力輔導復工。台電表示，今年底前可正式營運。

爭好氣聯盟、監督施政聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、主婦聯盟台中分會等多個團體，今天上午到台中市政府前召開記者會，揭露台中火力發電廠煤倉工程再度延宕。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，每年千噸生煤露天堆放，散逸粒狀污染物，影響中彰地區空品和民眾生活品質。監督施政聯盟召集人陳椒華指出，中火煤倉2020年發生施工死亡意外，2021年基樁工程爆強度不足弊案，煤倉工程再次延宕。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，中火煤灰堆到彰濱，危害彰化海岸，中火應加速減煤。爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，台電說因為意外狀況，造成人力調度優先供其他案場使用，難道不考慮台中居民的健康危害風險嗎。主婦聯盟台中分會耿明誼說，海線民眾陳情不敢開窗，因沒關窗，家具就會覆上一層煤灰。

台中市政府透過文字稿，都發局表示，因台電未在建照有效期限內完工，市府正依規輔導協助重新請照和復工。環保局說，持續要求台電公司加強現場污染防制措施，並依據相關環保法規加強查核，避免因工程進度影響空氣品質。

台電坦承，中火煤倉（包含一期55萬噸及二期60萬噸）動工以來，因屬超高建築施工有其難度，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭，造成施工進度延宕，一期煤倉已完工，預計今年中可取得使用執照。二期煤倉進度超前，預計今年底前取得使用執照。目前已透過多元措施抑制揚塵，後續啟用室內煤倉後，可更加提升防塵效率。