立院經委會考察台中農業 農業部：願意協助中市府2.7億元計畫

立法院經濟委員會今天考察台中地區農業建設，召委楊瓊瓔針對台中市農業局提出10案共2.7億元經費需求，請農業部協助補助；農業部代理部長陳駿季說，國內農業建設一定會鼎力協助，與地方政府共同努力，他說台中市府提出的計畫大部分目標清楚明確，都願意全力支持協助。

中央、地方今天經2個半小時討論交換意見，包括香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、大安區肉品市場擴建及冷鏈中心、農富市集等提案，農業部代理部長陳駿季允諾補助；推動智慧農業、農業淨零排放、休閒農業輔導、建構友善動物保護、公設用地設置寵物專區等案都原則支持。

立法院經濟委員會今天考察台中地區農業建設概況，召委楊瓊瓔、農業部代理部長陳駿季及畜牧司、動保司、輔導司、永續司、農糧署、農村水保署、農試所均出席；台中市副市長鄭照新、農業局長張敬昌及8科處主管參加，台中市議員楊啟邦與大安區、新社區農會派員也到場。

台中市政府農業局提出經費類10案，爭取中央約2.7億元經費補助。局長張敬昌表示，包括香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、推動智慧農業、農業淨零排放、大安區肉品市場擴建、休閒農業輔導、肉品冷鏈物流及分切供應中心、農富市集、建構友善動物保護、公設用地設置寵物專區等10案，逐項由各科長、處長簡報，另有3項法規修改建議，請農業部中央協助修法或函釋及經費挹注。

農業部代理部長陳駿季表示，國內農業建設一定會鼎力協助，與地方政府共同努力，台中市是他第二個故鄉，台中市府提出的計畫大部分目標清楚明確，都願意全力支持協助。陳駿季說，針對香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、大安區肉品市場擴建及冷鏈中心、農富市集等提案，允諾經費全力支持補助，至於其他提案也都原則支持，但計畫內容須更具體、更詳實。

台中市副市長鄭照新表示，感謝立法院經濟委員會楊瓊瓔召委關心台中市農業發展，也感謝陳駿季代理部長及相關單位到台中市府考察協助推動農業發展，台中市政府提出農業實際需求，針對計畫細項不足部分，會配合中央指導進一步修正、精緻化。