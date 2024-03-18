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「台中捷運」 基椿為哪椿？霧峰民憂房將被拆 市府釋疑

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰萊園地區最近發現一個「台中捷運」的座標基樁。圖／李天生提供
台中市霧峰萊園地區最近發現一個「台中捷運」的座標基樁。圖／李天生提供

台中市霧峰萊園地區民眾發現一個「台中捷運」的座標基樁，市議員李天生說，民眾憂心是否會因捷運興建而使自家房舍被拆，連帶霧峰林家古蹟也受影響。但市府交通局說，初步判定那是前省府時代規畫的台中捷運「工程測設樁」，且該地點也非位於捷運橘線或其它推動的捷運計畫路線上。

交通局說，該座標點鄰近於萊園路、成功路口處，初步研判應為前省府時代規畫的台中捷運「工程測設樁」，非市府登記財產。捷運橘線可行性研究規畫是自台中國際機場起至大里、霧峰止，其中霧峰地區規畫沿中正路布設，未行經萊園地區。

交通局指出，橘線計畫已提報中央審查，目前正依交通部1月23日提供的書面意見研議修正中，後續修正完成後將再提送中央爭取盡速核定，早日提供民眾便捷的運輸服務。

李天生說，這個座標樁上面有「台中捷運」的字樣，並且標明「1996-08」、「T003」等數字，如果真是省府時代留下，未來可成立「捷運博物館」，搜集相關文物，見證台中捷運的歷史沿革。

台中市霧峰萊園地區最近發現一個「台中捷運」的座標基樁。圖／李天生提供
台中市霧峰萊園地區最近發現一個「台中捷運」的座標基樁。圖／李天生提供

台中捷運 文物

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