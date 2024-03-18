台中機車改管噪音擾人 環局指陳情地點已排定抓噪時間

機車騎士改了排氣管夜間音爆擾人，台中市議員張芬郁今指出，民眾反映在大里和霧峰都有很多音爆車出沒，環境部推動改裝排氣管認證制度，應加強取締，以維民眾安寧。台中市環保局說，已針對陳情地點，排定抓噪時間。

張芬郁說，最近天氣回暖，陸續接獲大里區大明路附近的居民反映，音爆車周五、六的半夜在積善橋、大明路、環河路一帶出沒，民眾經常在睡夢中被驚醒。住在霧峰五福路的居民也反映，晚上11時以後就會有改裝車呼嘯行駛，當地住宅密集，部份路段光線不佳，既擾人且危險，居民建議設置「聲音照相」告示牌、執行聲音照相科技執法、或是在馬路上標上速限。

張芬郁說，環保局去年接獲民眾陳情音爆車件數有6492件，有9成都是汽機車改裝排氣管故意行為。

她說，環境部統計，台中市至今年2月上網登錄的機車有566輛，新北有1368輛、台北市713輛、高雄581輛，台中市的機車總數有300萬輛，環保局必須加把勁，輔導有改管的車主儘速完成登錄作業，從源頭管理，杜絕音爆車擾人。

環保局說，為了從源頭解決，環境部今年推動改裝排氣管認證制度，交通部也配合修正「道路交通安全規則」，車主可以在一年緩衝期上環境部網站登錄申請「替用排氣管噪音檢驗」，再由各縣市環保局安排檢測，取得合法音量認證，並向監理站辦理排氣管變更登記。

至3月15日止，台中市有1118輛改管機車登錄認證，登錄作業續進行中，環保局會審核，並安排噪音檢測，協助取得合格認證納入管理。明年起未使用認證排氣管，可罰鍰900元至1800元，倘若噪音檢測不合格，則依「噪音管制法」再加罰1800元至3600元，兩者最高可開罰5400元。今年是緩衝期，改管車主應盡速申請檢測認證。

環保局說，去年共檢驗6588輛次改裝車，查獲1708輛次違規噪音車輛，計裁罰525萬餘元，比前年805輛車次倍增。此外，也已設置30組智慧型監錄設施，今年會再增加20組，錄下機車疑似改管或音爆，即通知到場檢驗。另也有11組移動式聲音照相科技執法設備，鎖定音爆車出沒攔檢。