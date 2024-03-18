影／才遭犬傷救回野放 萌獸穿山甲又現蹤

國立暨南國際大學位居南投埔里淺山地區，校園生態豐富，近期又見「萌獸」穿山甲現蹤，走路模樣讓直擊師生直呼可愛；校方人員更一眼認出，是在校內遭犬傷送醫，傷癒後原地野放的「皮蛋」，研判應是為覓食才會太陽還沒下山就出現。

暨大因位居山麓區，常有野生動物拜訪，校方為此致力推動綠色校園，營造友善生態的棲地環境，有「萌獸」之稱的瀕危物種穿山甲也成常客；但因校內偶有流浪犬，又有車輛交通出入，曾發生犬殺、路殺等狀況，近年更積極投入保育減傷。

日前又有師生直擊穿山甲在行政大樓附近草皮現蹤，因出現時間是在傍晚，太陽還沒下山就現身，與其晝伏夜出的習性不同，且當時為下班高峰期，有人趕緊通報校方，有人盯著牠呼籲往來車輛減速，也有人拿手機拍下牠走路的可愛模樣。

校方人員獲報到場後，暨大通識中心教授劉明浩看這隻穿山甲背部有擦痕且斷尾，一眼就認出牠名叫「皮蛋」，前陣子在校園內遭狗咬傷，被發現後送往農業部生物多樣性研究所搶救，傷癒後才又返校原地野放，同時進行活動範圍監測調查。

暨大表示，為加強校園穿山甲保育工作，該校通識中心與屏東科技大學生物資源所穿山甲專家孫敬閔合作，開設「社區保育與調查技術」課程；而穿山甲白天現身並非第一次，研判是2、3月蟻群數量少，為了覓食才會太陽還沒下山就出現。

暨大校長武東星也提到，為讓穿山甲能在校內安心生活，已在機車專用道旁「穿山甲階梯」，改善路緣過高，不利逃生窘境，並設立警示標牌、專屬貼紙等提醒行車注意，更加強校園巡視管控流浪狗，也呼籲師生、民眾多協助保護牠的安全。