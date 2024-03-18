掃墓釀火警 台中開出第3張罰單

清明期間，公墓清掃屢傳火警，台中清水第一公墓16日下午因民眾燃燒金紙，不慎引雜草火警，消防局開出今年第3張罰單；民政局表示，今年投入4600萬元，針對152處公墓大規模除草，面積約742.21公頃，超過11座台中中央公園面積，同時與環保局合作，在各納骨塔或公墓現場設紙錢集中區，呼籲民眾「紙錢集中燒」。

台中市消防局表示，到昨天為止，針對掃墓或燃燒雜草不慎引發火警的民眾，已在9日、16日開出3張罰單 ，分別在烏日區第六公墓、南屯區永春路民宅旁空地及清水區第一公墓，都依法開出3千元罰單。

經查，9日上午11時許，烏日區第六公墓有火警，一對五旬夫妻掃墓不慎，燃燒雜草，波及一輛休旅車，出動4人滅火，燃燒面積約為20平方公尺；9日下午5時許，南屯區永春路雜草火警，消防局出動10人滅火，燃燒面積約50平方公尺，現場是一名七旬老翁燒雜物釀禍。

16日下午14時許，清水區嘉陽高中對面第一公墓發生火警，現場有8人搶救，燃燒面積約1500平方公尺，火勢是一名五旬男子掃墓時不慎引燃。