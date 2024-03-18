里長、社區理事長打對台 地方釀紛爭

里長、理事長不同調，社區鬧翻天。台中市議員指出，有些里長、社區協會理事長是選舉對手，有人選輸了就籌組社區協會打對台，把社區活動中心上鎖，甚至連環保志工都得看關係才能加入。市議員因此提案，要求市府檢視各地社區活動中心使用要點，以免釀成地方不合。中市民政局表示，將與社會局多溝通。

議員陳成添指出，很多社區發展協會理事長有意參選里長，或落選後組協會，雙方本來就水火不容，成為地方衝突導火線。例如社區活動中心，有的社區協會接手管理，里長要辦活動得去借場地，但溝通不良，不是吵架就是抵制，他認為市府權管的社會局與民政局應拿出辦法，促進地方和諧。

市議員林祈烽說，西屯區有個里，直到新里長上任，才發現當地有活動中心，且長期上鎖，里民根本沒利用到，他認為行政機關應介入，以免活動中心變成蚊子館。

民政局長吳世瑋指出，台中市「里活動中心」有194處，歸里辦公室管，另「社區活動中心」249處，多由社區發展協會管理。公有活動中心問題不大，但社區活動中心有不少是早年宮廟、地方人士提供土地募款興建，不是市府財產，不好介入。他表示，將橫向聯繫與社會局等單位溝通，另請地方多協商，避免不快。

有議員指出，社區活動中心多半是公有，市府可指定民政系統，例如公所管理各活動中心，辦理活動可租借場地。另有議員表示，社區發展協會只要30人就可成立，由社區主管，但各里里長則是選舉出來的，按民意比例，應以里長意見優先。

議員陳雅惠說，有的里長拒絕「非自己人」加入環保志工隊或守望相助隊，直到志工抵制，里長才出來拜託民眾參加，她建議環保局與民政局應檢視各地推動情況，不要破壞地方和諧。

彰化市光南里長蔡耀叁指出，自己以前擔任別里的里長，與當時的社區並不同調，後來轉戰光南里選里長後一帆風順；他認為，社區和村里長不合，嚴重一點會影響到鄉親的權益，有些活動和資源可能會技術性地留給「自己人」，這是即便公部門也協調不了。

蔡耀叁建議，應讓選上的村里長能兼任社區理事長，雖做的事不同，但讓組織能夠有一致性；像是有的社區理事長或總幹事和里長是夫妻，就能配合地有聲有色，也是地方之福。

彰化縣民政處說，社區一般使用社區活動中心，村里使用集會所，各有專屬辦公室與場域，若要使用場地，也會尋找適合的地方宮廟、學校等，即便偶爾傳出有零星因雙方不同調有爭執，但公部門介入協調未必有效。