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持續探底！日月潭水情創今年新低 驚現「巨魚」困淺灘

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持續探底！日月潭水情創今年新低 驚現「巨魚」困淺灘

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭水庫持續探底，去年空拍爆紅地景「巨魚吞九蛙」，如今魚、蛙全困淺灘，足見水情不容樂觀。圖／民眾提供
日月潭水庫持續探底，去年空拍爆紅地景「巨魚吞九蛙」，如今魚、蛙全困淺灘，足見水情不容樂觀。圖／民眾提供

日前雖迎來春雨，但因春耕用水量大，日月潭水庫持續探底，今天水位降至743.55公尺，有效蓄水量降至9113.98萬立方公尺，蓄水率僅剩7成，均創下今年新低；而去年空拍爆紅地景「巨魚吞九蛙」，如今魚、蛙全困淺灘，足見水情不容樂觀。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫昨天上午7時的有效蓄水量為9337.92萬立方公尺、百分比72.11%、水位高度743.85公尺；但今天上午7時，降至9113.98萬立方公尺、70.38%、743.55公尺，水情持續探低，再創今年新低。

而因日月潭水庫水位高度大幅下降，距離滿水位748.48公尺落差已達4.93公尺，當地指標「九蛙疊像」這陣子全都露出水面，不僅九蛙吃不到水，去年因民眾空拍爆紅的地景「巨魚吞九蛙」，近日也出現明顯變化。

去年6月受惠於梅雨挹注，解除日月潭乾旱水情，有民眾空拍日月潭九蛙附近景致，意外發現九蛙旁步道、弧形觀景平台、砌石堆、綠林等地景搭配「九蛙疊像」，彷彿一隻巨魚張大了嘴要吞掉九蛙，因畫面獵奇有趣，當時引發討論而爆紅。

不過，該民眾近期重回該處再度空拍，雖然同樣是「巨魚吞九蛙」，但因水情欠佳，原本潛入水中探頭的「巨魚」和「九蛙」，如今沒了應有的水色，更乾到出土，全困在了周邊土壤龜裂的淺灘之上，呈現「巨魚」、「九蛙」困淺灘景象。

針對日月潭水情不樂觀，日月潭風景區管理處表示，暫不影響碼頭遊湖活動，將密切注意水情，再啟動相關因應措施；水利署集集攔河堰管理中心則表示，按目前蓄水量，一期稻作灌溉供應無虞，二期稻作需視春雨而定，民眾仍應節約用水。

日月潭 水庫 空拍

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