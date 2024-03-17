白沙屯拱天宮媽祖遶境 台中沙田路19日7時起全線交通管制

白沙屯拱天宮媽祖遶境，預計19日上午9時進入台中市龍井區，接著即沿沙田路經大肚區，並經過大度橋往彰化方向前進。警方清晨7時起即自龍井區的沙田路六段一路管制，時間到晚上10時。

警方說，沙田路雙向各有兩車道和路肩，原則上遶境隊伍僅使用單向1個車道，但在部分路段因為人潮會很多，仍有車輛管制，請車輛改道，分別在：一、龍井區沙田路四段與中華路口(山陽橋端、竹泉橋端)、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。

二、大肚區禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段，包括：沙田路二段與自由路口南端，自由路與仁德、平和東街、文昌路一段、自治路華山路、萬興路口，以及沙田路三段與自由路口北端。

另在烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。王田交流道除了匝道口進行交通疏導管制，因為流流道接大度橋的南榮路人潮亦多，因此也有部分時段會有管制，請用路人提早改道。

警方說，拱天宮媽祖24日晚上6時至隔天凌晨4時回鑾，管制龍井區西濱路二段、西濱路三段、臨港東路二段、三港路、山腳大排、工業路、海尾路、台西南路口等路段。