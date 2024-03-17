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連日空氣品質不良 彰化沿海二林、大城紅色警示

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連日來，中部空氣品不佳，彰化縣籠罩著霧霾，大城、二林今天都是「紅色警戒」等級，預定明天才會好轉。記者劉明岩／攝影
連日來，中部空氣品不佳，彰化縣籠罩著霧霾，大城、二林今天都是「紅色警戒」等級，預定明天才會好轉。記者劉明岩／攝影

連日來，中部空氣品不佳，彰化縣大城、二林今天都是「紅色警戒」等級，預定明天才會好轉，彰化縣環保局除請台中火力發電廠降載，並提醒民眾減少戶外劇烈活動，並做好自身健康防護，尤其清明祭祖應避免露燃火災，減緩空氣品質惡化。

彰化縣環保局指出，從昨天起，環境風場為偏東風至東南風，西半部垂直及水平擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，影響空氣品質。彰化縣呈現霧朦朦，尤其沿海的二林鎮空氣品質指標（AQI）為153、大城鄉是152。

彰化縣環保局表示，已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空汙防制，並透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，降載3,200MW，減緩中部空氣品質惡化。

由於清明節即將到來，很多民眾提前掃墓，也傳出多件山林火警，造成短時間汙染物濃度上升，環保局呼籲民眾，掃墓時，採行「以功代金」及「紙錢集中燒」措施，替代露天焚燒紙錢，避免引發火災，產生大量空氣汙染物，也避免因違反空氣汙染防制法受罰，或不慎釀成火災，可能追究的民、刑事責任。

連日來，中部空氣品不佳，彰化縣籠罩著霧霾，大城、二林今天都是「紅色警戒」等級，預定明天才會好轉。記者劉明岩／攝影
連日來，中部空氣品不佳，彰化縣籠罩著霧霾，大城、二林今天都是「紅色警戒」等級，預定明天才會好轉。記者劉明岩／攝影
近日空氣品質不佳，尤其民眾掃墓燃燒紙錢不慎，釀成山林火警，造成空品更加惡化。圖／消防局提供
近日空氣品質不佳，尤其民眾掃墓燃燒紙錢不慎，釀成山林火警，造成空品更加惡化。圖／消防局提供
近日空氣品質不佳，尤其民眾掃墓燃燒紙錢不慎，釀成山林火警，造成空品更加惡化。圖／消防局提供
近日空氣品質不佳，尤其民眾掃墓燃燒紙錢不慎，釀成山林火警，造成空品更加惡化。圖／消防局提供

火災 空氣品質

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