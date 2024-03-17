白沙屯媽祖將起駕 台中停留最久路段清水警彈性交通管制

國內宗教盛事之一白沙屯媽祖進香活動，明天凌晨出發徒步到雲林縣北港朝天宮進香，進香路線將行經台中市清水警分局轄區，是媽祖鑾轎在台中行經最久的轄區，路線非固定，清水警方將全程實施彈性交通管制措施，呼籲用路人及信眾配合警方指揮。

白沙屯媽祖鑾轎預計18日下午4點抵達清水區，由清水警分局接駕，至19日上午12點許，由沙鹿區離轄，由於鑾轎行經路線不固定，這次進香活動香燈腳人數多達17萬，依往年經驗，預估此次活動將湧入大量人、車潮，警方將視沿線鑾轎路線、人潮及車流等道路交通狀況，針對清水區中山路、沙鹿區中山路及沙田路等路段彈性實施調撥車道管制措施，維護道路交通安全與順暢。

清水警方表示，這次動員警力數約110人次，沿線實施交通疏導，呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路(台61線)或國道1或3號等路段行駛，另外，因跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，維護用路人交通順暢及安全。

清水正牌米糕莊捐贈米糕120份，感謝清水警分局平日辛勤執行各項勤務工作及白沙屯媽祖進香活動期間，鑾轎各項安全維護勤務。