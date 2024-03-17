中央釋善意 彰化伸港青宅露曙光

彰化伸港青年住宅卡關多時，主要是都市計畫由國宅專用區變更為住宅區卡關，彰化縣長王惠美與立院副院長江啟臣前天拜會行政院副院長鄭文燦，獲善意回應。縣府表示，原本全區規畫只售不租的青宅，縣府願提供30%土地給中央蓋社宅。鄭文燦說，請縣府在申辦計畫具體記載提供社宅面積等。縣府表示，伸港青宅應露出曙光。

不過，彰化鐵路高架化可行性報告2021年已核定，但檢修場規畫在花壇，地方反對。縣府爭取遷移到大肚國有地，避免拆遷民宅。鄭文燦說，縮減花壇基地面積，再加上二水基地，應該為較佳辦法。縣府表示，目前仍無共識，將再評估。

彰化縣府規畫縣內首座只售不租的青年住宅，目前都市計畫變更中央遲未通過。縣府去年3月、9月與營建署會議中，中央多次建議配合社宅政策，縣府曾提出30%土地改社宅、其餘蓋青宅，仍不被接受。

王惠美拜會鄭文燦時提及此案，鄭文燦說，請縣府在申辦計畫書中，具體承諾基地內提供社宅面積、比例與土地提供方式，並針對興建青宅的必要性加以說明。

彰化縣建設處長劉玉平說，去年考量中央力推只租不售的社會住宅，依要求提出修正版本，提供變更範圍至少30%土地面積，供中央興建社宅，但未獲同意，這次拜會行政院氣氛融洽，算是善意回應。

劉玉平說，伸港青年住宅用地現為國宅專用區，因國宅條例已廢止，都市計畫應變更為住宅區，已送中央審議，建請內政部同意變更為「第三種住宅區」。

縣府指出，若該案審議通過，社會住宅由內政部住都中心規畫興建，伸港青宅由縣府籌建，全案算是露出曙光。