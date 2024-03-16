南投埔里「母親之河」淨溪 清出百公斤垃圾
南投縣環保局今天在埔里鎮「母親之河」枇杷城排水辦理淨溪，清出百公斤一般及資源垃圾，其中許多是塑膠袋、布料、飲料瓶罐，呼籲民眾勿往河川丟垃圾，共同維護水資源。
配合「世界水資源日」宣導，南投縣政府環境保護局今天由局長李易書帶領，與埔里鎮公所、埔里鎮河川生態保育協會水環境巡守隊、私立普台高中等單位，前往有埔里鎮「母親之河」之稱的枇杷城排水辦理淨溪活動，共清出一般垃圾44.8公斤、資源垃圾59.3公斤。
李易書向中央社記者表示，清出的垃圾許多是塑膠袋、布料、飲料瓶罐，不排除是民眾隨手往河川丟棄；今天舉辦淨溪活動除與夥伴共同清理河面垃圾，環保局也分享淨水知識，希望喚起大眾愛水、護水觀念，不朝河川丟棄垃圾，達成水淨魚游、川流永續願景。
南投縣環保局為維護枇杷城排水環境，設置導水溝、沉澱區、跌水工等水質淨化設施單元及河面攔污索。今天活動現場由李易書說明改善枇杷城排水成果、介紹世界水資源日，埔里鎮長廖志城也說明鎮公所執行枇杷城排水環境改善工程成果。
埔里鎮公所表示，枇杷城排水因都市開發產生污水及臭味問題，公所進行枇杷城排水親水空間營造計畫，包含人行道及停車空間改善、護岸景觀化、湧泉坑改善、階梯改善、生態池、塊石步道、連續綠帶誘蝶植栽、休憩座椅、鋼橋塗裝，盼重現母親之河風采。
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