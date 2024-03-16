快訊

天花板冒白煙！高醫內科診療間傳濃濃燒焦味 消防出動12車搶救

月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

黃捷赴花蓮演講…飯店收「炸彈恐嚇電郵」勒索500萬元 警方趕往搜查

南投埔里「母親之河」淨溪 清出百公斤垃圾

中央社／ 南投縣16日電

南投縣環保局今天在埔里鎮「母親之河」枇杷城排水辦理淨溪，清出百公斤一般及資源垃圾，其中許多是塑膠袋、布料、飲料瓶罐，呼籲民眾勿往河川丟垃圾，共同維護水資源

配合「世界水資源日」宣導，南投縣政府環境保護局今天由局長李易書帶領，與埔里鎮公所、埔里鎮河川生態保育協會水環境巡守隊、私立普台高中等單位，前往有埔里鎮「母親之河」之稱的枇杷城排水辦理淨溪活動，共清出一般垃圾44.8公斤、資源垃圾59.3公斤。

李易書向中央社記者表示，清出的垃圾許多是塑膠袋、布料、飲料瓶罐，不排除是民眾隨手往河川丟棄；今天舉辦淨溪活動除與夥伴共同清理河面垃圾，環保局也分享淨水知識，希望喚起大眾愛水、護水觀念，不朝河川丟棄垃圾，達成水淨魚游、川流永續願景。

南投縣環保局為維護枇杷城排水環境，設置導水溝、沉澱區、跌水工等水質淨化設施單元及河面攔污索。今天活動現場由李易書說明改善枇杷城排水成果、介紹世界水資源日，埔里鎮長廖志城也說明鎮公所執行枇杷城排水環境改善工程成果。

埔里鎮公所表示，枇杷城排水因都市開發產生污水及臭味問題，公所進行枇杷城排水親水空間營造計畫，包含人行道及停車空間改善、護岸景觀化、湧泉坑改善、階梯改善、生態池、塊石步道、連續綠帶誘蝶植栽、休憩座椅、鋼橋塗裝，盼重現母親之河風采。

南投縣 埔里 水資源

延伸閱讀

猛男、美女秀八塊肌、人魚線 許淑華盼南投健美奪金

潤肺止咳化痰…吃枇杷有6好處，每天食用限制是多少？營養師教你選枇杷！

自由車／環台賽南投站 中華隊5虎將3人是回家比賽

好神！南投百年土地公廟頭牙夜「疊聖筊」陰陽交疊 專家：大吉之兆

相關新聞

影／好壯觀！80棚布袋戲綿延1公里 酬謝芬園福德宮土地公

彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，近年成為地方盛事，今天有來自各地共80棚的布袋戲團一起酬神為土地公祝壽...

王惠美拜會鄭文燦 彰化鐵路高架化檢修場地點仍無共識

歷經11年爭取的彰化市鐵路高架化案，可行性評估報告好不容易在2021元月獲行政院核定，卻因檢修場遷移地點問題起波折，彰化...

不能只吃酸菜白肉鍋 鄭文燦喊話盧秀燕：挺台中不打折

行政院副院長鄭文燦因台糖豬肉瘦肉精風波，曾出言邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬。鄭文燦今天到台中參加磐石會會長交接典...

彰化別開生面「單本播植」 人工插秧體會「農民真辛苦」

台灣農村人力老化，插秧幾乎機械代勞，彰化縣竹塘鄉農會為取得台中194號水稻更精純種子，今別開生面演示人工採種田單本播植作...

猛男、美女秀八塊肌、人魚線 許淑華盼南投健美奪金

「南投縣全民盃暨113年全民運動會南投健美代表隊選拔賽」今天上午在南投國小舉行，共有25名選手參加，選手長期鍛鍊出八塊肌...

兒童闖迷宮頭破血流 國發會600萬改善兒童公園遊具

中興新村兒童公園迷宮牆面磁磚脫落，1月有兒童在迷宮遊玩撞上磁磚碎片，頭部撕裂傷，血流滿面。縣議員簡千翔、林儒暘等人會勘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。