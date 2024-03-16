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彰化別開生面「單本播植」 人工插秧體會「農民真辛苦」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會員工今參加採種田的單本播植，下田體驗插秧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會員工今參加採種田的單本播植，下田體驗插秧。記者簡慧珍／攝影

台灣農村人力老化，插秧幾乎機械代勞，彰化縣竹塘鄉農會為取得台中194號水稻更精純種子，今別開生面演示人工採種田單本播植作業，每次插單株秧苗，有別於機械插秧每欉10多株；很多員工初體驗插秧，低頭彎腰一上午，無不腰痠背疼說「真正體會農民辛苦。」

竹塘鄉農會2005年至2020年陸續得到全國稻米品質、十大經典好米、全國名米產地、台灣稻米達人冠軍賽入圍前十名等榮譽，是彰化的冠軍米故鄉。為使「竹塘飄香米（台中194號）」品質更精純，選定1.7分農地當作「採種田」，請台中區農業改良場前場長也是屏科大教授高德錚及農民代表張茂盛等人，一齊和熟練人工插秧的農民指導35名農會員工單本播植的技巧。

插秧前先「拜田頭」感謝上天和土公地，象徵飲水思源，緊接著下田，很多員工初體驗插秧，需有經驗的農民提示單株插秧的力道及深度；高德錚表示，機械插秧一公頃兩小時，人工插秧20人忙一天。家政指導員謝靜瑜說，實際插秧體會「退後原來是向前」和「汗滴禾下土」的道理，備感農民辛苦。

鄉農會總幹事詹光信表示，鄉農會得到純種台中194號，採單本播植，單株水稻比一欉水稻擠在一起生長的通風較好，病蟲害相對降低，且單株得到較多生長資源，分櫱強、莖幹較粗，抗病率較強；人工插秧可避免機械插秧帶來的異品種汙染率。他說，收成時，單本播植的每株稻穗容易辨識，提高去偽去雜的採種精準度，得到純種率高的稻種可提升竹塘飄香米品質。

彰化縣竹塘鄉農會今實施採種田的單本播植，田邊放置已分離好的單株秧苗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會今實施採種田的單本播植，田邊放置已分離好的單株秧苗。記者簡慧珍／攝影

彰化 農會 農民

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