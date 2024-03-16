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猛男、美女秀八塊肌、人魚線 許淑華盼南投健美奪金

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投全民盃健美賽男選手展現健壯的肌肉線條。圖／南投縣政府提供
南投全民盃健美賽男選手展現健壯的肌肉線條。圖／南投縣政府提供

南投縣全民盃暨113年全民運動會南投健美代表隊選拔賽」今天上午在南投國小舉行，共有25名選手參加，選手長期鍛鍊出八塊肌、人魚線等肌肉線條，讓縣長許淑華也為選手比讚，更期待選手精益求精，為南投帶來首面全民運健美金牌。

健美運動展現力與美，今天選拔賽，選手在舞台上以指定動作，由裁判根據肌肉對稱性、發達狀況、比例、切割度等細部規則給予評分，男選手展現發達的胸肌、粗壯的雙腿還有八塊肌；女選手強調的是整體肌肉均衡發展，要擁有一定的肌肉量，但不必到非常極端，展現體型之美。

選拔賽吸引民眾觀賽，縣長許淑華到場為選手加油，男選手健碩的肌肉線條和女選手人魚線，展現力與美讓許淑華連連比讚。

許淑華說，縣府透過全民盃體育競賽推展全民運動，並選拔全民運動會代表隊選手，健美健身委員會在主委蔡宗智及總幹事廖科豪協助下，選手的成績逐年提高，前年全運會健美項目分別獲得第2名、第5名、第6名的成績，期待今年選手更進一步，為南投縣奪得首面金牌。。

南投縣教育處表示，南投縣全民盃為選手提供展現實力及切磋的舞台，也為選手帶來榮耀與成就，歡迎在南投縣居住滿3年的運動員踴躍參賽，推廣健美運動，讓更多民眾感受健美魅力，讓民眾健身風氣蓬勃發展。

南投全民盃健美賽男選手展現健壯的肌肉線條。圖／南投縣政府提供
南投全民盃健美賽男選手展現健壯的肌肉線條。圖／南投縣政府提供
南投縣全民盃健身賽，男女選手展現肌肉線條和體態之美。圖／南投縣政府提供
南投縣全民盃健身賽，男女選手展現肌肉線條和體態之美。圖／南投縣政府提供
南投縣健美代表隊選拔賽， 男女選手展現力與美，縣長許淑華（中）也為選手長期鍛鍊的體態比讚。圖／南投縣政府提供
南投縣健美代表隊選拔賽， 男女選手展現力與美，縣長許淑華（中）也為選手長期鍛鍊的體態比讚。圖／南投縣政府提供

南投縣 許淑華 運動

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