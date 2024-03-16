影／訪美行程有譜？盧秀燕鬆口：外交工作要補進度
台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。今盧秀燕出席活動，主動鬆口表示，疫情關係約4年沒有出訪，「關於外交工作要補一下進度」，有許多外國使節邀請出訪，我們必須積極回應，至於細節幕僚評估中，有消息會對外宣布。
今天上午，盧秀燕出席天帝教天極行宮的2024年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典活動。對於外界關注盧下一步是否訪美？盧秀燕今主動鬆口說，疫情關係約4年沒有出訪，關於外交工作要補一下進度，上半年有許多外國使節邀請出訪，我們必須積極回應。
盧秀燕也強調，今年可能會出訪，所有邀請作業幕僚同仁評估中，尚未提案，有消息會跟大家宣布，加上邀請國家很多，先去哪一國家仍未定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言