影／訪美行程有譜？盧秀燕鬆口：外交工作要補進度

台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。今盧秀燕出席活動，主動鬆口表示，疫情關係約4年沒有出訪，「關於外交工作要補一下進度」，有許多外國使節邀請出訪，我們必須積極回應，至於細節幕僚評估中，有消息會對外宣布。

今天上午，盧秀燕出席天帝教天極行宮的2024年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典活動。對於外界關注盧下一步是否訪美？盧秀燕今主動鬆口說，疫情關係約4年沒有出訪，關於外交工作要補一下進度，上半年有許多外國使節邀請出訪，我們必須積極回應。

盧秀燕也強調，今年可能會出訪，所有邀請作業幕僚同仁評估中，尚未提案，有消息會跟大家宣布，加上邀請國家很多，先去哪一國家仍未定。