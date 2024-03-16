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電動車成趨勢 彰縣增58席充電停車位
電動車愈來愈普及，彰化縣公有、路外停車場目前僅28席充電停車位，鹿港北區遊客中心有16席最多。縣府表示，近期扇形車庫停車場增設6席、延平公園停車場增設17席．員林三和公園停車場增設19席等，近期將增加58席；交通部補助設置，今年將增加138槍慢充、11槍快充。
交通部補助各縣市建置充電樁，彰化縣發布「彰化縣電動汽車公共充電樁補助建置計畫」，即日起至8月底，受理申請，開放公有停車場管理單位、委外經營業者申請，設置慢充電樁每槍依功率補助上限4萬、6萬元，快充電樁每槍補助上限110萬、130萬元。
交通部去年發布相關辦法，路外公共停車場應設置充電專用車位，公有2％、民營1%；彰化縣交通處統計，中央核定補助彰化2千萬元，今年度預計增設慢充138槍、快充11槍。
縣府統計，彰化縣公有、路外停車場目前有28席充電車位，最多充電車位的位於鹿港北區遊客中心停車場，共有16席；近期完工的彰化市扇形車庫停車場將設6席、延平公園地下停車場將設17席、員林三和公園地下停車場將設19席、員林國小地下停車場將設12席、八卦山第一、二、三停車場將設4席，將再增58席充電停車格。
設置充電車位成本高，部分民營業者仍在觀望。彰化縣交通處說，中央補助金額約為充電樁設置成本近期5成，加上使用者付費、電動車是未來趨勢等，呼籲業者提出申請，最遲須在8月底前提出，核定後3個月內完成建置。
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