彰化芳苑掩埋灰爐渣 環局另闢回饋金

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，將回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾將提供回饋金「敦親睦鄰」，又挑動溪州焚化廠回饋金重分配的敏感神經，目前獲回饋金的溪洲、埤頭、竹塘鄉都反對重分配。環保局昨保證，將另闢財源回饋芳苑鄉，不影響現有3鄉權益。

福興芳苑垃圾掩埋場37年前啟用，從福興鄉一路埋過鄉界到芳苑鄉，掩埋場2公頃位於福興鄉，9公頃都在芳苑鄉漢寶村；環保局挖除舊垃圾到溪州焚化廠焚燒，灰爐渣要回填，引起漢寶村及鄰近鄉民的反對，環保局前天舉辦說明會，引發回饋金重分配爭議。

環保局前天承諾，將研議回饋機制，包括回饋金、休憩設施和綠能教室等。芳苑鄉長林保玲表示，樂觀其成，期盼回饋措施以漢寶村為準，只要當地鄉代、村長、村民大會建立共識。

不過，目前溪州焚化廠回饋金分配比率，焚化廠所在地的溪州鄉水尾村30%、溪州鄉公所20%、埤頭鄉公所25%、竹塘鄉公所20%，剩餘5%維護焚化廠設施及溫水游泳池。

環保局承諾給芳苑鄉回饋金，埤頭鄉公所昨表示，必須「坐下來談」，但最好不要調整。竹塘鄉長蔡碩任說，竹塘鄉分配比例最少，但已分配10多年，回饋金有固定用途，若調整分配比例，會引起抗議。溪州鄉長江淑芬直言，溪州鄉已有焚化廠，不可能再接受灰爐渣，環保局應該會另從別處籌措。

環保局長江培根表示，已經找到回饋金財源，但目前還不便公開，相關金額、分配方式等，還需建立地方共識；環保局斥資6千萬元，整修福興芳苑垃圾掩埋場南堤，陸續爭取經費改善環境衛生。