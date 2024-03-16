聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化芳苑掩埋灰爐渣 環局另闢回饋金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣溪州焚化廠灰爐渣要運到芳苑鄉，環保局承諾回饋芳苑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州焚化廠灰爐渣要運到芳苑鄉，環保局承諾回饋芳苑。記者簡慧珍／攝影

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，將回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾將提供回饋金「敦親睦鄰」，又挑動溪州焚化廠回饋金重分配的敏感神經，目前獲回饋金的溪洲、埤頭、竹塘鄉都反對重分配。環保局昨保證，將另闢財源回饋芳苑鄉，不影響現有3鄉權益。

福興芳苑垃圾掩埋場37年前啟用，從福興鄉一路埋過鄉界到芳苑鄉，掩埋場2公頃位於福興鄉，9公頃都在芳苑鄉漢寶村；環保局挖除舊垃圾到溪州焚化廠焚燒，灰爐渣要回填，引起漢寶村及鄰近鄉民的反對，環保局前天舉辦說明會，引發回饋金重分配爭議。

環保局前天承諾，將研議回饋機制，包括回饋金、休憩設施和綠能教室等。芳苑鄉長林保玲表示，樂觀其成，期盼回饋措施以漢寶村為準，只要當地鄉代、村長、村民大會建立共識。

不過，目前溪州焚化廠回饋金分配比率，焚化廠所在地的溪州鄉水尾村30%、溪州鄉公所20%、埤頭鄉公所25%、竹塘鄉公所20%，剩餘5%維護焚化廠設施及溫水游泳池。

環保局承諾給芳苑鄉回饋金，埤頭鄉公所昨表示，必須「坐下來談」，但最好不要調整。竹塘鄉長蔡碩任說，竹塘鄉分配比例最少，但已分配10多年，回饋金有固定用途，若調整分配比例，會引起抗議。溪州鄉長江淑芬直言，溪州鄉已有焚化廠，不可能再接受灰爐渣，環保局應該會另從別處籌措。

環保局長江培根表示，已經找到回饋金財源，但目前還不便公開，相關金額、分配方式等，還需建立地方共識；環保局斥資6千萬元，整修福興芳苑垃圾掩埋場南堤，陸續爭取經費改善環境衛生。

爐渣 鄉長

延伸閱讀

北市玉成抽水站周邊現油汙異味 環局急設吸油棉索防堵入基隆河

彰化掩埋焚化廠灰爐渣回饋金 現有三鄉拒重分配

噪音車擾人清夢彰化科技執法 8套設備全縣取締

嘉義市廚餘再利用廠預計2027年啟用 優先處理廚餘廢棄物

相關新聞

彰化芳苑掩埋灰爐渣 環局另闢回饋金

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，將回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾將提供回饋金「敦親睦鄰」，...

電動車成趨勢 彰縣增58席充電停車位

電動車愈來愈普及，彰化縣公有、路外停車場目前僅28席充電停車位，鹿港北區遊客中心有16席最多。縣府表示，近期扇形車庫停車...

縣府今年度再償債3億 南投人負債降至1.3萬

南投縣議會昨通過南投縣總預算第一次追加減預算案審議，歲入淨追加78億6970萬元，歲出淨追加預算75億6970萬元，歲入...

廣角鏡／愛上鹿角蕨 孿生兄弟開啟斜槓人生

鹿角蕨是近年熱門療癒系植物，彰化縣北斗鎮黃稚皓、黃鈵荏雙胞胎兄弟，先後愛上栽種鹿角蕨，費時8年從業餘玩家到專業栽培，兩人...

廣角鏡／秒到歐洲 彰化大村美景有異味

彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」社區外火車經過一旁過溝排水的倒影，不僅吸引攝影愛好者奔相走告到此打卡，也被譽為有如「秒到歐洲」...

荔枝椿象大坑步道現蹤 台中市放6萬隻平腹小蜂防治

台中市大坑登山步道周邊種植荔枝、龍眼等果樹，為避免民眾誤觸荔枝椿象遭灑毒液灼傷，台中市政府啟動荔枝椿象生物防治工作，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。