白沙屯媽起駕預計19日進台中！交通管制時間出爐

苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香將於3月18日起駕，預計19日進台中，由於進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，台中市警局烏日分局超前部署、彈性交通管制時間出爐，起駕將在19日（周二）上午7時至晚間10時管制，回鑾則在3月24日（周日）晚間6時至25日凌晨4時管制，並視車流機動彈性調整。

烏日警分局說明，白沙屯媽祖進香遶境吸引大批人潮與車潮，為維護鑾轎行進人車安全，19日上午7時至晚間10時交通管制如下：

一、沙田路一段至六段沿線彈性車道調撥，車輛管制龍井區沙田路四段與中華路口、沙田路六段與向上路七段路口，沙田路四至六段車輛改由中華路行駛。

二、大肚區路口管制，禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段。

三、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

四、 王田交流道匝道口交通疏導管制，建議提早改道。

3月24日晚間6時至25日凌晨4時管制龍井區西濱路二段、西濱路三段、臨港東路二段、三港路、山腳大排、工業路、海尾路、台西南路口等路段。

烏日警分局說明，警方在各重要路口均編派警力交通指揮疏導管制，請駕駛配合，以維護交通安全及秩序。